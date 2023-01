El paso de Juan Mata por el Galatasaray puede terminar antes de lo previsto. Según informa la prensa turca el club pretender cortar la relación con el futbolista español, fichado el pasado verano como agente libre.

En una información procedente de Turquía y que recoge el Diario AS, el Galatasaray quiere que el ex valencianista salga de la entidad después de que haya perdido la titularidad en favor de Dries Mertens. Asimismo también alegan que en caso de no haber firmado por el equipo en verano, Mata hubiera dejado el fútbol profesional.

Hasta la fecha Mata ha disputado un total de siete partidos esta temporada con el Galatasaray con un gol y dos asistencias, repartidos en 317 minutos jugados