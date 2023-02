El futuro de Kylian Mbappé vuelve a ser noticia. Solo unos meses después de su renovación por el PSG y su 'NO' al Real Madrid, el campeón del mundo en 2018 está en el foco. La estrella francesa rubricó un contrato de cincuenta millones de euros netos por temporada hasta 2025 y con una prima de fichaje de cien millones según L'Équipe.

No obstante desde hace semanas, concretamente desde la final del Mundial de Catar, se especula con una salida temprana de Mbappé. Esto se debe a que la vinculación del futbolista no sería hasta 2025 de manera confirmada. Por este motivo el citado medio informa en este momento que el futuro de 'Kiki' no está ni mucho menos asegurado para el PSG.

Según la cabecera gala Mbappé tiene la opción de finalizar su contrato en 2024, es decir, la tercera campaña es opcional, dejándolo como agente libre, de nuevo a partir del próximo mes de enero.

Así pues en el Parque de los Príncipes trabajan a destajo para contentar y convencer a Mbappé por enésima vez. Sin embargo parece que un nuevo fracaso en Europa está en ciernes para los parisinos, que deben remontar la eliminatoria de octavos de Champions League contra el Bayern en Múnich. Pase lo que pase, el culebrón Mbappé vuelve a la palestra.