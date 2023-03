Se acabó lo que se daba. Y esta vez parece que el PSG no podrá remediarlo. Pese a que el equipo francés renovara a Mbappé hasta 2025, el diario AS ha avanzado que tras concluir su contrato en el Parque de los Príncipes ya no habrá más ampliaciones. Mbappé tiene decidido firmar por el Real Madrid, una opción que ya estuvo muy cerca antes de cerrarse esta ampliación.

El francés amplió hasta 2025 pero tiene entre ceja y ceja salir en 2024, un año antes. El delantero francés puso una condición para cerrar su renovación, que sería de un año menos si el equipo parisino no ganaba la Champions -algo que esta temporada no ha ocurrido-. El futbolista, esta vez sí, tiene decidido no dejarse amedrentar. No quiere más llamadas del presidnete de Francia, Emmanuel Macron -le llamó y le pidió que siguiera en París para dar nivel a la liga nacional- y quiere marcharse al club blanco. La postura desde el Santiago Bernabéu, por el momento, es tranquila. No darán más movimientos en falso por el jugador y una vez sea viable se pondría en marcha la operación. Eso sí, el equipo blanco, tal y como avanza la mencionada fuente citada, esperará y bajo ningún concepto adelantaría la operación pagando traspaso. Mbappé tendrá la puerta abierta si es a coste cero.