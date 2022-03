Los rumores sobre las posibles ilegalidades en los nuevos monoplazas de la Fórmula 1 podrían pasar de ser una broma de los fans en redes sociales a una realidad. Tanto Alpine como la mayoría de las escuderías están levantando sospechas en la FIA porque están acercándose mucho a los límites del nuevo reglamento para 2022.

Según Auto Motor und Sport, son varios los miembros de la Federación Internacional de Atletismo que han podido comprobar lo que presagiaban: algunas de las últimas actualizaciones de los equipos están muy al límite de la legalidad. Esto hace crecer la preocupación ante lo que pueda suceder en Baréin y ahora el temor es que alguna de las escuderías aterrice en el primer Gran Premio con un coche ilegal.

Mercedes y Ferrari ya han estado al límite anteriormente

Ante todo, la FIA quiere evitar un caso similar al de Brawn GP en 2009. Esta escudería, la predecesora de Mercedes, tuvo una gran ventaja gracias al doble difusor. Ferrari también tuvo problemas con el reglamento en 2019, pues su motor fue declarado ilegal y a partir de ahí el equipo de Maranello entró en una crisis importante.

¿Cuáles son las ilegalidades?

Algunos de los puntos del reglamento que podrían estar saltándose los equipos son desconocidos, mientras que otros sí han trascendido. Uno de ellos es el peso máximo de los monoplazas, que es de 795 kilos: solo Alfa Romeo lo cumple hasta el momento y las demás escuderías están intentando convencer a la FIA para que flexibilice la norma.

El motor Renault que lleva el Alpine de Fernando Alonso, sin embargo, ha mejorado en este aspecto. El propulsor francés incurría en una irregularidad en cuanto a su peso y ahora cumple el límite máximo de 150 kilos. Sin embargo, es posible que otras actualizaciones no cumplan las exigencias de la FIA. No se sabrá hasta Baréin, pues desde esta entidad se ha señalado el pecado pero no a los pecadores.