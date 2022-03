Hace ya un tiempo que Fernando Alonso puso sus ojos en Nikola Tsolov, un adolescente búlgaro de 15 años. Considera que tiene algo especial y por eso forma parte de su empresa de gestión de pilotos, A14 Management. Además, le incluyó en su mismo equipo en la carrera de karts de 24 Horas en Abu Dábi e incluso le ha hecho de anfitrión en el box de Alpine

El joven, de hecho, ha entrado también en el programa de jóvenes pilotos de Alpine poco tiempo después de que en 2020 comenzase su andadura en el equipo DPK Racing que compite con los karts y los colores del piloto asturiano.

El año pasado fue cuarto en el Campeonato Europeo CIK-FIA, quinto en el Campeonato del Mundo, segundo en la WSK Final Cup, y tercero en la carrera Champions of the Future. Ahora, en este 2022, el ‘protegido’ de Fernando Alonso seguirá curtiéndose en la localidad valenciana de Alzira bajo la batuta de Campos Racing. La misma en la que Fernando Alonso comenzó a despuntar en sus orígenes.

Y es que la escudería valenciana anunció el pasado miércoles el ‘fichaje’ del que es uno de los grandes talentos del karting mundial, que competirá con uno de los novedosos Tatuus T-021 en la temporada 2022 de F4 Spain.

“Tsolov es así el cuarto piloto en ser confirmado por Campos Racing en su estructura de F4 junto a los anteriormente anunciados Filip Jenić, Georg Kelstrup y Hugh Barter”, explicó Campos Racing.

En la nota de la escudería, informa que “Tsolov nació en la capital búlgara de Sofía y, tan pronto como debutó en el karting en 2018, el apodado como “León búlgaro” captó la atención de todos al ser capaz de batir a pilotos de mucha más experiencia. Tsolov se impuso en la WSK Cup de 2019 en la categoría Mini y el año pasado fue segundo en la WSK Final Cup y tercero en el prestigioso evento Champions of the Future siempre en la categoría OK. El búlgaro pertenece a la Alpine Affiliated Driver y recientemente firmó como piloto de la nueva agencia de representación de Fernando Alonso, que recibe el nombre de A14 Management.

Preparando el inicio de la temporada

El nuevo fichaje de Campos Racing se encuentra ya trabajando junto a Jenić, Kelstrup y Barter para preparar el inicio de la temporada 2022 que tendrá lugar en el Algarve International Circuit portugués junto al Deutsche Tourenwagen Masters (DTM)”.

“Nos hace especial ilusión anunciar la incorporación de Nikola (Tsolov) a las filas de Campos Racing, primero porque es uno de los pilotos más fuertes de esta última generación de Karting y tiene un futuro en los monoplazas muy prometedor, estamos seguros de que vamos a lograr grandes cosas juntos. Y lo segundo es que es pupilo de Fernando Alonso, que Fernando vuelva a estar ligado a Campos Racing, la que fue su casa en sus inicios y es una motivación muy grande para todo el equipo. Estoy segurísimo que esto a mi padre le hubiera hecho especial ilusión”, aseguró Adrián Campos, Team Principal de Campos Racing.

Por su parte Nikola Tsolov señaló que estaba “entusiasmado por la oportunidad de trabajar con Campos Racing porque son uno de los mejores equipos y sus programas abarcan, más allá de F4, también F3 y F2. Ya estoy preparándome al máximo y voy a dar lo mejor de mí esta temporada”.

Lo que está claro es que si tanto Fernando Alonso como Capos Racing se han fijado en él, tiene talento de sobra para acabar llegando a la Fórmula 1.