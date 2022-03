Pat Fry, director técnico de Alpine, considera que Ayrton Senna es el mejor piloto de todos con los que ha trabajado en los 35 años que lleva en Fórmula 1. Para el británico el piloto brasileño está por encima de otros grandes campeones con los que ha compartido equipo como Fernando Alonso, Michael Schumacher, Lewis Hamilton o Mika Häkkinen.

"Ayrton Senna es claramente el piloto con el que mejor he trabajado. Fue un auténtico placer tener la oportunidad de estar con él en 1993. Era un piloto adelantado a su tiempo, me acuerdo cuando hablé con él sobre unos problemas y ya sabía de lo que estaba hablando. Fue tan rápido como esperaba, las habilidades que tenía eran increíbles", explicó Fry en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid.

Y es que para el británico, que ha trabajado en diferentes épocas para Benetton, McLaren, Ferrari o ahora Alpine, Senna ha sido el mejor entre otras cosas porque era capaz de entender los problemas del coche sin explicaciones.

Importancia del piloto

"El piloto es increíblemente importante en un equipo de Fórmula 1. Antes, solían ser cuatro factores claves y esos eran aerodinámica, neumáticos, potencia y piloto. Los pilotos tienen un rol muy importante, no sólo vale lo que hacen en la pista, sino la información que nos dan y cómo son capaces de motivar al equipo. Hasta en un mal día tienen que motivar a un equipo para volver más fuertes", señaló Pat Fry.

Algo en lo que Fernando Alonso, a pesar de no ser considerado como el mejor con el que ha trabajado por Pat Fry en el 'gran circo', destaca especialmente por encima del resto de pilotos en la parrilla actual de la competición.