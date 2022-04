No acaban de de salirle las cosas bien al piloto español Carlos Sainz (Ferrari) en este inicio de temporada. El madrileño ha asegurado que todo ha salido "mal" este domingo en la carrera del Gran Premio de Australia, en la que se ha visto obligado a abandonar en las primeras vueltas tras salirse de pista, y espera que puedan ser "más perfectos" en las próximas pruebas del Mundial de Fórmula 1.

"Sinceramente todo el fin de semana todo ha salido mal. Es difícil de aceptar, porque muchas cosas han ido en nuestra contra. Y al final, por intentar quizás remontar demasiado, con un poco de prisa por intentar volver hacia delante con una rueda que todavía no me dejaba empujar... Quizás ha sido un error mío. El caso es que hay que ser más perfectos, y este fin de semana ha sido todo lo contrario", señaló en declaraciones a DAZN.

En este sentido, el madrileño apeló a corregir esos errores para próximas citas de la Fórmula 1. "Intentaremos reponernos, intentaremos aprender de lo que hemos hecho mal y volver mejor. Está claro que el coche va rápido y este fin de semana me he encontrado más cómodo. Habrá que aprovecharlo. Todavía quedan 20 carreras por delante, queda un mundo, pero hay que intentar ser más perfectos", expresó.

Por otra parte, Sainz relató los problemas con el volante que le han hecho abandonar la prueba en la vuelta 2 en el Circuito de Albert Park de Melbourne. "Se ha complicado ya todo desde la salida. Hemos tenido otra vez un problema en el volante, he tenido que cambiarlo antes de salir y no estaba bien configurado; he tenido un problema de 'anti stall' en la salida porque no estaba bien puesto un botón, no me leía bien el embrague, el torque en la salida, y hemos tenido problemas de 'anti stall' en la presalida y en la salida que nos ha costado varias posiciones en la salida", subrayó.

"A partir de ahí he intentado arriesgar con una rueda dura que estaba fría, y claramente he hecho un error que nos ha costado el trompo y el retirarnos. Fin de semana para olvidar. Problemas ayer y hoy con cosas que tenemos que intentar que no vuelvan a pasar, y por mi parte también ha sido un fin de semana negativo por el error que he hecho hoy", concluyó Carlos Sainz, muy contrariado por lo sucedido con su Ferrari.