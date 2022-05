Es evidente que la temporada no ha comenzado de la mejor manera para Fernando Alonso. Tanto, que el piloto español de Fórmula 1 ha decidido desmarcarse de su famoso 'El Plan' previsto para este 2022 y que explotó viralmente antes del arranque de este Mundial.

En este sentido, el ovetense explicó este jueves que no era más que una campaña publicitaria "que se hizo una ola". "Es una cosa viral que nos dio en las redes sociales. Si en el equipo hubiéramos hablado de un plan con objetivos claros, podríamos decir si se cumplen o no. Pero todo el mundo se subió a la ola del plan, hasta el equipo que lo puso en un cartel. A mí me lo ponen en cada cosa que publico. Pero no puedo decir si se cumple o no el plan porque no tenía un objetivo claro", se sinceró.

Por otra parte y respecto al Gran Premio de España, Fernando Alonso dijo que siempre tiene presión en las carreras pero que este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, se trata más de "disfrutar" y de aprovechar esa sensación para, en este caso, intentar "completar" el domingo con puntos y mejorar el inicio de campeonato, del que está contento a nivel de rendimiento pero no de puntos logrados.

"La sensación de estar en casa es bastante única, solo corremos una vez al año en España y lo aprovechamos para ver a la familia y tener amigos en las gradas. Es un fin de semana especial para mí y para Carlos, a ver si podemos completar un buen fin de semana. Es disfrutar, no creo que la presión cambie mucho. Siempre tengo presión en cualquier sitio que corremos, pero aquí en España es más disfrutar", aseguró en rueda de prensa en un acto promocional con Finetwork.

Para Alonso, las expectativas del fin de semana son inciertas por las mejoras que puedan tener, como Alpine, las otras escuderías. Eso sí, confía en por lo menos estar séptimo u octavo. "Estoy expectante de ver cómo de rápido podemos ir", reconoció.

"En esta carrera suelen introducir muchas actualizaciones todos los equipos y puede cambiar un poco el orden de las primeras carreras. Con ese interrogante, de ver cuánto podemos sacarle al coche, en teoría tendría que ir bien y espero un buen fin de semana, tranquilo, y que el domingo podamos completar el resultado", apuntó.

Disgustado con los puntos, pero no con el A522

"Completar", como dice el piloto, sería puntuar, pues hasta el momento el asturiano tan solo ha podido sumar 2 puntos en las primeras cinco carreras del campeonato. "En este inicio hemos tenido buenas actuaciones pero nunca hemos completado con puntos el domingo. Estoy contento del inicio de la temporada, del rendimiento, aunque no de los puntos. Este año tenemos menos problemas ara entra en Q3, estamos fácil entre quinto u octavo. Hemos dado un paso adelante que era impensable el año pasado. Falta ver ahora las evoluciones durante el año", apuntó el piloto de Alpine.

Haciendo un "símil futbolístico", el asturiano opinó lo siguiente sobre su arranque de temporada. "Hemos jugado bien y empatado los primeros cinco partidos, pero no ganado. Esto tiene que mejorar, a lo largo de 22 carreras la suerte se acabe compensando, esperamos que a partir de aquí podamos empezar a sumar puntos", auguró.

De cara a su futuro y a una posible renovación o salida de Alpine, dado el posible interés de Aston Martin, se lo toma con calma. "El futuro ya lo veremos después del verano, es lo que tenía pensado desde la pretemporada. Las nuevas reglas siempre ponen en un orden distinto a los equipos, y hay que ver qué equipos tendrán ganas de ganar el próximo año, esa será la prioridad cuando me ponga a hablar con algún equipo", manifestó.