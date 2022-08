La Fórmula 1 volverá a cambiar de reglamento en 2023. No será una modificación exhaustiva como la que ha tenido lugar en 2022, pero obligará a las escuderías a desarrollar nuevas piezas para los monoplazas. Algo que ilusiona a los equipos que traen resultados más discretos de este año, como Aston Martin.

Estas novedades son un hilo de esperanza para Fernando Alonso, que ha apostado fuerte al cambiar Alpine por una escudería que este año suele ocupar la zona baja. Hace tiempo que el futuro equipo del 'Nano' está centrado en la próxima temporada y la ilusión es ser los que mejor se adapten a los cambios para poder aspirar a objetivos importantes.

Así son los cambios técnicos de la FIA en la Fórmula 1 para 2023

Tras algunas reuniones con todos los equipos, la FIA ya ha decidido cuáles serán las modificaciones. El principal objetivo es evitar el porpoising, uno de los principales quebraderos de cabeza de este año. Para eso, obligará a los equipos a cambiar la configuración del suelo de los coches.

No todos los equipos están de acuerdo con los cambios y la polémica está más que servida, pero las reglas son claras: el suelo debe elevarse 1,5 centímetros y tiene que ser inflexible. El objetivo es garantizar la seguridad y la salud de los pilotos, pero el resultado será una nueva guerra entre ingenieros para sacar la mejor ventaja de la reglamentación entrante.

¡Polémica! La FIA, obligada a ceder por las presiones de los equipos

Aunque son cambios más que relevantes, lo cierto es que no son tan grandes como quería la FIA. La propuesta inicial era subir 2,5 centímetros el suelo y los equipos, a través de duras presiones, han logrado reducir a poco más de la mitad el cambio. Eso sí, la federación internacional no cede en su exigencia de que este componente no sea flexible y castigará duramente a los equipos que no lo cumplan en las pruebas oficiales.

Al margen de estas especificaciones, también hay cambios en la forma del suelo, que ahora tendrá alguna variación. Además, ahora no serán seis sino cuatro los agujeros. Unos cambios en los que trabaja Aston Martin desde hace meses y que constituyen la baza secreta de Fernando Alonso para cumplir La Misión y conquistar su tercer título mundial.