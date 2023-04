El caos del Gran Premio de Australia terminó con Lewis Hamilton y Fernando Alonso acompañando a Max Verstappen en el podio. Los dos veteranos pilotos, campeones del mundo en varias ocasiones, mantuvieron un duelo más que interesante en la segunda mitad de la carrera: ambos conservando neumáticos y replicándose los tiempos por vuelta cuando alguno de los dos trataba un cambio de ritmo.

La distancia entre ambos osciló en todo momento entre uno y dos segundos, pero finalmente el piloto asturiano no pudo entrar en zona de DRS para intentar un adelantamiento al inglés. Entre otras cosas porque Lewis se tomó con un reto personal que Fernando no le ganara en esta ocasión. Parece que adelantamientos como el que sufrió en Baréin, elegido por cierto el mejor adelantamiento de marzo, no le han sentado del todo bien al siete veces campeón del mundo.

"De ninguna manera voy a perder con él", aseveró Hamilton cuando por radio le avisaron de que Fernando se estaba acercando con la intención de meter presión. A pesar del paso de los años, la rivalidad entre ambos continúa. Siguen siendo dos de los mejores pilotos de la parrilla y, mientras el nivel de sus coches esté tan parejo, todo apunta a que esta temporada van a brindar grandes luchas.

A Hamilton le avisan desde el muro de las "malas intenciones" de Alonso...#AustraliaDAZNF1 🇦🇺 pic.twitter.com/WyEcCuulFN — DAZN España (@DAZN_ES) April 2, 2023

Fernando Alonso y Lewis Hamilton comparten el mismo objetivo

Independientemente de su lucha personal, Fernando Alonso y Lewis Hamilton comparten un mismo objetivo esta temporada, y no es otro que el de atrapar a Red Bull. En estas primeras carreras ha quedado demostrado que la escudería austriaca está en otra liga y, salvo giro inesperado poco probable, Max Verstappen se hará con su tercer campeonato del mundo consecutivo.

Tras la carrera de Australia, tanto el asturiano como el inglés terminaron contentos con el resultado, pero coincidieron en que tienen mucho trabajo por hacer para cazar a Red Bull. "Tenemos mucho trabajo por hacer para atrapar a Red Bull, porque me pasaron volando y desaparecieron", explicó Hamilton. "Creo que si continuamos trabajando juntos, podremos luchar contra los Red Bull, pero la batalla es con Fernando en este momento. Disfruté correr con él y me recordó mucho a mi primera carrera aquí en 2007", añadió, recordando que su principal rival ahora mismo es Fernando.