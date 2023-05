La Fórmula 1 está rendida a Fernando Alonso. Y no sólo por su excepcional rendimiento en la pista a pesar de ser el piloto más veterano de la parrilla, sino por las lecciones en la radio que viene protagonizando carrera tras carrera, o por su exhibición de compañerismo en el último Gran Premio de Azerbaiyán.

Fue primero Lance Stroll, su compañero en Aston Martin, el que en la vuelta 6 quiso ayudar al ovetense al asegurar por radio que no iba a tratar de adelantarle en su batalla con Lewis Hamilton. "No voy a atacar a Alonso. Estamos jugando al mismo juego", comentó Lance. "Si quiere, puede intentarlo, pero Hamilton está ya empezando a sufrir graining, así que no tardaremos mucho en adelantarle", respondió el ovetense. Dicho y hecho... apenas dos vueltas después.

📻 Stroll: "No voy a atacar a Fernando. Estamos jugando a lo mismo".



📻 Alonso: "Si quiere puede intentarlo, pero Hamilton ya está con graining".

#AzerbaijanGP

Luego sin embargo, en la vuelta 18, se intercambiaron los papeles. Fernando Alonso realizó un gran adelantamiento a Carlos Sainz tras la retirada del Safety Car. Tras el piloto madrileño se encontró Lance Stroll, en la caza del Ferrari. Una situación que era beneficiosa para el piloto asturiano, ya con la mirada puesta en Leclerc, tercero hasta el momento.

¡TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS!



Alonso pidiendo al equipo que le diga a Stroll el balance de frenos que lleva porque le está funcionando de lujo.



EQUIPO. EQUIPO. EQUIPO.
#AzerbaiyanDAZNF1 🇦🇿

"Decidle a Lance que creo que el balance de frenada que estoy usando ahora es bueno", le comunicó Fernando Alonso a su equipo, para ayudar a su compañero y avanzar juntos en Bakú.

Elogios a Fernando Alonso

Tras la carrera, Lance Stroll explicaba todo esto ante los medios y se rendía ante el piloto asturiano una vez se enteró de que el consejo para alterar el reparto de frenada vino de su compañero en Aston Martin. “Devolvió el favor, estuvo bien. Me dijeron que pensara en el reparto de frenada y cambiara varias cosas, ahora sé que es gracias a él”, señaló el canadiense.

“Estábamos pensando en la carrera. Él tenía más ritmo así que no quería apretarle, era lo más inteligente. Luego él tenía mucho ritmo con los duros y yo sufría con el balance. Hamilton me pasó tras un error y creí que sería más complicado hasta el final. Es un día positivo para el equipo y somos segundos en el campeonato”, explicó sobre su decisión de no adelantar a Fernando Alonso.