La Misión de Fernando Alonso llega a su cuarta parada: Bakú. Después de encadenar tres terceros puestos en Baréin, Arabia Saudí y Australia y del largo parón que ha dejado la cancelación del Gran Premio de China, Azerbaiyán acoge al Gran Circo de nuevo. Un circuito urbano muy peculiar que tiene al mismo tiempo la recta más larga del campeonato y una zona de curvas estrechas que siempre dejan accidentes.

Aún más especial hace a este fin de semana el estreno del nuevo formato de las carreras Sprint, que ya no deciden la parrilla del domingo. Esto obliga a hacer dos clasificaciones distintas y la primera ya tuvo lugar este mismo viernes, con pole para Charles Leclerc y sexto puesto del ovetense. Estas posiciones de salida son las del domingo.

Fernando Alonso rompe una lanza en favor de la FIA tras las polémicas

Aunque el tiempo siempre enfría los ánimos, Bakú llega justo después de la locura de Melbourne. Carlos Sainz tocó a Fernando Alonso en la segunda resalida, a apenas dos vueltas del final, pero el asturiano recuperó su posición gracias a que no se había completado el primer sector y no estaban consolidadas las posiciones cuando la bandera roja ondeó por tercera vez. El gran perjudicado fue el madrileño, sancionado con una polémica penalización de cinco segundos que al completarse la carrera detrás del safety car le hizo pasar de cuarto a último.

Sobre esta controversia ha hablado Alonso en la entrevista que publica Marca. El '14' matiza que hay que acatar lo que se dictaminó: "Lo dije tras Australia, a veces la penalización es dura, y otras está bien. Fue la que fue. Es una decisión difícil de tomar y hay que respetarla". Además, sobre los ataques en las redes sociales, pidió respeto a todos. A él mismo, a Carlos Sainz... y también a la FIA. Una sorprendente e inesperada defensa de un piloto que ha sido perjudicado muchas veces por la Federación Internacional.

La victoria 33 y su futuro

Otra de las cuestiones que trató el 'Nano' fue la del sueño de volver a ganar en la Fórmula 1. "Lo espero, pero no hay garantías", explica. Alonso se apoya en los precedentes de Gasly en Monza 2020 y Ocon en Hungría 2021 para confiar en que llegue la oportunidad y cuanto más arriba esté Aston Martin más factible será aprovecharla: "De momento no la hemos tenido y necesitamos una ayuda de los demás, sería una casualidad, no podemos ganar por ser los mejores".

Además mostró sus ganas de seguir pilotando, aunque aún no ha pensado en su continuidad más allá de su contrato actual hasta 2024. "Creíamos que estaríamos luchando por podios en 2024 y lo hemos hecho tres veces este año. Las cosas parecen ir mejor de lo que esperábamos y quizá eso supone tener la tentación de extender el contrato en el futuro, pero también está la tentación de acabar y hacerlo con una sonrisa en la cara", valora.