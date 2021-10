¿Quién no conoce a Ibai Llanos? Pues mucha gente, desde luego. Es más, la inmensa mayoría de la población española no sabe quién es este vasco que gana un dineral generador de contenido en internet. Ahora bien, lo que resulta cada vez más complicado es dar tanto con jóvenes como con periodistas que no tengan cierta referencia de este personaje de moda. Y es que, por una cosa u otra, ha entablado una productiva amistad con personajes internacionales como Gerard Piqué, Marc Gasol, el 'Kun' Agüero, Leo Messi y un largo etcétera que le ha abierto la puerta del continente americano.

Con todo esto, el veterano periodista deportivo, Roberto Gómez, ha asegurado no saber quién es. Lo hizo durante un congreso sobre 'Comunicación deportiva ante los nuevos retos del siglo XXI'. "Tenéis que estar en la calle. Es alucinante. Tenéis que tener vuestra personalidad. No puede ser que haya una juventud que tenga un pensamiento único sobre el periodismo. ¡No puede ser!", afirmó con rotundidad antes de llegar al plato fuerte. "Yo alucino con lo de Ibai. ¡No sé quién es Ibai! ¡No he visto en mi vida a Ibai! Y en este congreso es la palabra más pronunciada ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero esto quién lo entiende? ¡Es alucinante! Ibai para acá, Ibai para allá ¡Y es que no sé quién es! Le veo por la calle y no lo sé", concluyó subiendo el tono. ¿Y qué ocurrió?, pues que esas palabras no tardaron en hacerse virales, como ocurrió hace unos días con Josep Pedrerol y su "Que no os digan lo que es el periodismo".