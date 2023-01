El ocio nocturno cuesta dinero. Sobre todo desde que empezó la pandemia. Los precios son altos y algunos jóvenes no pueden permitírselo o sí les llega pero simplemente no les apetece gastar tanto.

Si esta es una de tus preocupaciones para el fin de semana estás en el lugar indicado. A fin de cuentas hay trucos para todo y entrar sin pagar a los mejores locales de fiesta también es posible. Para ello, eso sí, vas a necesitar la complicidad del portero.

El truco consiste en ganarse a los porteros para recibir un favor

Una amplia mayoría de las personas que van a las discotecas ven al portero como un bruto gigantón sin sentimientos. Y la clave del truco es tirar por tierra este prejuicio y tratarle con más amabilidad que nadie.

Que hacer para pasar gratis a una discoteca pic.twitter.com/G0GYV3DQpN — Antonio Gutiérrez (@antoniomasmas_) 5 de enero de 2023

Este consejo lo da Antonio Gutiérrez, que tiene una amplia experiencia trabajando como portero de discoteca y ahora es un reconocido tuitero que se ha hecho famoso con sus vídeos hablando de noches de fiesta. En uno de ellos apunta este truco.

Así es el método que circula en Twitter para entrar gratis a las discotecas

La técnica consiste en ser amable con el portero y que este se quede con que eres buena persona. ¿Funciona? "A lo mejor la primera vez no, pero la segunda o la tercera seguro que sí". Saludar es un principio, pero lógicamente se requiere algo más.

"Decirle al portero que si tiene sed, que si necesita algo, que si vais abajo a por agua o algo así. Si vais a ir al chino que si necesita un Monster o alguna bebida que en la discoteca no haya", es el método de Antonio Gutiérrez. "Seguro que la primera vez no, pero la segunda o la tercera van a pensar los porteros 'Este tío es buena gente' No pagues, venga, pasa. Y automáticamente, sin ser cliente habitual, te haces cliente habitual". Según su criterio es infalible.