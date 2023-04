Mucho se ha hablado en los últimos días sobre qué tatuaje pretendía borrar de su cuerpo Laura Escanes. Y es que la influencer tiene tatuada la firma de su expareja, Risto Mejide, en el gluteo. Eso sí, no es el único tatuaje que tiene en su cuerpo. Finalmente, la propia Escanes ha decidido poner fin a las especulaciones sobre el tatuaje que pretendía borrarse. "Ha habido mucho cachondeo y salseo con este tema", aseguró en sus redes sociales.

No hay duda de que Laura Escanes se encuentra en un muy buen momento a nivel profesional. La influencer catalana cuenta con un sinfín de proyectos. Su propio podcast, llamado "Entre el cielo y las nubes", está siendo un éxito rotundo, y precisamente este proyecto la llevó a vivir uno de los momentos más especiales de su carrera.

La modelo se estrenó como presentadora en directo en un evento celebrado en el Palacio de la Prensa de Madrid. En el acto tuvo la oportunidad de entrevistar a uno de sus rentes, la mismísima Dulceida, su amiga y compañera de profesión.

Pero Laura Escanes ha tomado un determinación muy personal en la vida. Ha decidido quitarse un tatuaje muy especial que ya no lo es. Por ello, ha pedido cita para que desaparezca. Y ahí comenzó el salseo al que alude la influencer, ya que todo el mundo pensó que quería quitarse de la piel la firma del presentador.

La influencer ha pemitido que sus seguidores le hagan preguntas sobre cualquier cuestión, y uno de ellos quiso saber finalmente qué tatuaje se iba a borrar. "Solo quiero aclarar que nunca me arrepiento de los tatuajes porque son algo que en un momento sentí y algo importante para mí", explica Laura Escanes, asegurando que "llevo tatuadas muchas cosas que a día de hoy no me tatuaría, pero porque no lo siento de la misma manera".

Y es que, como afirma, "pero eso no significa que no fuera importante para mi en ese momento y por eso no me arrepiento". Eso sí, se permite un consejo: "ni nombres ni firmas, todo lo demás me parece estupendo ya sea de novios, amigos, familia o viajes". ¿Será finalmente el tatuaje de Risto el que se borre?