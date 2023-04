Telecinco es una cadena particular, donde destacan una serie de programas por encima del resto. Ana Rosa es la líder de las mañanas, mientras que un Sálvame venido a menos las pasa cada vez más canutas contra Antena 3 hasta el punto de llegar a cancelar una de sus secciones por baja audiencia.

En cualquier caso, no todo son malas noticias, ya que el programa de Ana Rosa Quintana lidera las mañanas con más del 20% del share, toda una barbaridad, creciendo además su diferencia con sus rivales (Susanna Griso y compañía).

La historia de El Programa de Ana Rosa

Abreviado como AR, este magacín matinal es producido por Unicorn Content y Mediaset España para Telecinco.

El formato se estrenó en 2005 y se emite de lunes a viernes y ocupa toda la mañana en el horario matinal

El horario de Ana Rosa: 8.55 horas a 13.30 de lunes a viernes

El Programa de Ana Rosa aborda la actualidad desde diferentes perspectivas: entrevistas a personalidades, reportajes de investigaciones, secciones temáticas y tertulias, con mesas de debate con Ana Rosa al mando y hoy por hoy Óscar de la Fuente desde la dirección (desde 2020).

Además se hace un repaso diario -algo que también ocurre con el resto de magacíns de la cadena- de los realities de la cadena y se cuenta con un espacio de debate para la actualidad de la prensa rosa.

La divertida anécdota de Patricia Pardo a un reportero

Aprovechando el programa especial operación salida de Semana Santa, AR vivió una divertida anécdota entre Patricia Pardo y Álvaro López, uno de los reporteros del programa.

Enviado especial para hacer un directo en una gasolinera, Patricia Pardo le comentó: "Mira, ahí está Álvaro temiendo, diciendo 'madre mía, a mí que no me pidan salir en paños menores". Y todo porque minutos antes se había hablado en antena lo bien que sentaría a los presentes en el plató "coger el coche durante el puente e irse a la playa a darse un bañito".

El reportero entró de lleno al trapo, sumándose a la broma:

"Si tenemos que salir en paños menores, Patri... aunque la imagen no sería muy agradable", le dijo sobre ese hipotético directo en la playa.

Los colaboradores no pararon de aplaudir tras la broma a su compañero y Mayka Navarro se sumó:

"Álvaro, ¡te propongo un directo de ambos desde la playa de la Barceloneta para meternos los dos en el agua!"

Patricia Pardo, que no podía contener la risa, fue a más:

"No sabes dónde te has metido"

Álvaro, que veía la opción de salir en bañador cada vez más cerca en un directo, acabó sobrepasado ante sus compañeras. "Patri, siempre me la lías, la última vez me hiciste salir bailando sevillanas de forma lamentable. Es que no sé qué tienes, siempre me la estás liando en los directos".