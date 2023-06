Antena 3 lidera las audiencias de televisión en numerosas franjas de la semana. Lo hace desde que Telecinco entrara en una salvaje crisis de share y anunciantes tras emitir la polémica serie de Rocío Carrasco. Sálvame perdió su aplastante dominio por las tardes hasta ser cancelado, mientras que Supervivientes, Pesadilla en el Paraíso, La Isla de las Tentaciones y prácticamente todas las series y programas de entretenimiento no llegaron a recuperar la atención del público. Sólo 'El Programa de Ana Rosa' mantuvo el tipo, aumentando incluso su ventaja sobre el 'Espejo Público' de Susanna Griso cuando regresó la propia Ana Rosa Quintana tras superar su enfermedad. La madrileña barre a la barcelonesa en todas las mañanas. Tanto es así que Mediaset ha decidido trasladas a Ana Rosa a las tardes, manteniendo igualmente su programa por las mañanas, aunque con ella reservándose para la segunda tanda. Veremos cómo sale el experimento en los próximos meses.

La veterana presentadora de Antena 3 lleva un tiempo en el ojo del huracán tras sus lamentables declaraciones por el atentado terrorista de Francia en la que un refugiado intentó asesinar a numerosos bebés en un parque infantil. Entonces mostró su temor porque este hecho alimentara a "la ultraderecha" en lugar de lamentar lo ocurrido. Ahora, ha vuelto a ser criticada por despreciar en directo a una becaria.

Me hacen a mí esto y me pongo a llorar en directo, vaya falta de respeto pic.twitter.com/RsVmfFcFFe — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) 29 de junio de 2023

Cazada con micro abierto

En época de exámenes de acceso a la universidad, finales o de oposiciones, es muy habitual encontrar historias de lo más variadas y ahí que fue a cubrir una de ellas la reportera. La joven, micrófono en mano, acudió a entrevistar a un opositor que se quedó encerrado. La sorpresa llegó cuando, mientras realizaba la pregunta al entrevistado, Susanna Griso mostró su otra cara al ser cazada con el micro abierto y escuchando tanto su reportera como la audiencia su desplante: "Esta chica que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla...". La joven dejó su pregunta a medias y miró con una sonrisa nerviosa a cámara, convirtiendo el momento en todo un meme. Otra falta de respeto de Susanna Griso, desde luego.