¿Qué le ha pasado a Jorge Javier Vázquez? El presentador quiso hacer partícipes a la audiencia de Sálvame Deluxe del accidente que ha sufrido en su función de teatro en Madrid apenas unas horas antes de empezar el programa de Telecinco. "Vengo en absoluto shock por una cosa que me ha sucedido ahora en el teatro. Mis conclusiones las debéis coger con pinzas", comenzaba diciendo, antes de explicar lo que le ha sucedido en el teatro.

"Hoy, en el teatro todo bien, hay un momento en el que estoy sentado y todo a oscuras, y, de repente, el bastidor que cae al final, ha caído antes de tiempo", relataba el propio Jorge Javier Vázquez. "Veo que el bastidor se viene encima, y me he tirado al patio de butacas, a oscuras, y me he pegado una hostia…", continuaba narrando el presentador en 'Sábado Deluxe'.

De hecho, Jorge Javier ha contado que incluso tuvieron que pedir una ambulancia: "Ha tenido que venir la ambulancia. En el suelo, sin poder moverme. La gente se pensaba que era la función. Hemos suspendido durante tres minutos".

Tras estas palabras, Jorge Javier ha compartido su reflexión. "He llegado a la conclusión de que he tenido un aviso de Mila Ximénez", ha expresado en plató. "Últimamente estaba perdiendo el tiempo pensando en qué debo hacer para ser feliz y he tenido el aviso de 'basta de tristezas', en pensar en cómo estamos, en qué nos falta... nos falta vivir".