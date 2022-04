Anabel Pantoja está muy cerca de partir rumbo a Honduras. Sí, para participar por segunda vez en 'Supervivientes 2022. Esta vez promete mucha más 'guerra', no rendirse. Es más, tiene un reto por delante en el famoso reality de Telecinco que ya tiene una fecha de estreno prevista.

La sobrina de Isabel Pantoja pondrá rumbo a la aventura de Supervivientes en un momento de máximo interés de su vida privada. Meses después de la conclusión de su matrimonio con Omar Sánchez, ya se habla de una posible nueva relación... ¡Con 'Lobo'! Sí, Isaac, el ex de Lucía (con quien va a tener un bebé) y participante de La Isla de las Tentaciones.

Los rumores en torno a una relación entre ambos van cogiendo fuerza poco a poco. Pues bien, el 'Lobo' ha acudido a Sálvame para contar todo los detalles de las conversaciones más subiditas de tono que habría mantenido con ella.

Todo comenzó por Instagram y tras un encuentro inesperado en una gasolinera. Después de aquello, Anabel e Isaac comenzaron a hablar por esta red social. Y ya comenzó el salseo...

Así comenzó el tonteo entre Anabel Pantoja e Isaac 'Lobo'

"Todo fue a raíz de un comentario de una foto. Una foto mía que subí y me comentó en Instagram", expresó Isaac en Sálvame. Eso sí, el ex de Lucía confiesa que por el momento son simplemente amigos, con lo que de momento no ha pasado nada.

Eso sí, 'Lobo' abre la puerta a una posible relación/affaire con ella. "Anabel Pantoja tiene un morbazo", dijo. "Ojalá se meta en la boca del 'Lobo'", añadió. Eso sí, con un tono bromista y pícaro al que acostumbra el exconcursante de LIDLT.

Las conversaciones entre Anabel Pantoja e Isaac 'Lobo'

Isaac expresó que por el momento son amigos y se han intercambiado una serie de mensajes. "Hablamos por Instagram, luego me pasó su teléfono y hemos tenido conversaciones que me han ayudado mucho a mí por todo el tema del embarazo", dijo.

"Yo también me he preocupado mucho por ella porque sé que su padre está mal. La mayor parte de los mensajes son en ese sentido. Pero sí que es verdad que me gusta el tonteo…", añadió Lobo. Y es que Bernardo Pantoja., el padre de Anabel, ha estado ingresado en el hospital recientemente y su madre, Mercedes, habría sido operada. Los problemas de salud de sus progenitores han sido de los motivos de preocupación de Anabel en las últimas fechas.