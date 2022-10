Lucía Sánchez, exconcursante de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones', daba a luz en la madrugada de este viernes a su primera hija, una niña que ha nacido fruto de su relación con Isaac Torres, a quien conoció durante su participación en el reality de Telecinco y con quien rompió días antes de enterarse de que estaba embarazada. Eso sí, el padre de la pequeña Mia, se ha quejado públicamente ya que asegura que se ha enterado de la feliz noticia por las redes sociales.

Muy activa en redes sociales, fue ella misma quien anunciaba que ya se encontraba en el hospital ansiosa por tener en brazos a su hija. Sin embargo, parece que se 'olvidó' de avisar al padre de la criatura. Isaac Torres no tardaba en reaccionar a la noticia también a través de Instagram: "En teoría habíamos quedado que me tenía que llamar cuando pasara. Gracias por decírmelo vosotros, mañana por la mañana cogeré un tren a Cádiz, pero vaya, que si no llega a ser por vosotros ni me entero. ¡Qué triste!", exponía dejando entrever el mal rollo que existe con la madre de su hija. Si el embarazo ha estado envuelto en una enorme polémica parece que el nacimiento de Mía no se va a quedar atrás.

"Ya os contaré lo que ha pasado. Estamos las dos muy bien. Mía ha pesado 3,150 kg y mide 51 cm. Ya ha pasado todo... Soy un trapo, lo he pasado súper mal pero muero de amor", detallaba Lucía junto a una imagen en la que posa por primera vez junto a la recién nacida. En estas primeras declaraciones, la gaditana ha compartido sin pudor lo que fueron los minutos previos a dar a luz: "Estaba muy malita... Solo pensaba en que se fuera el dolor. Estoy súper hinchada, esa es la realidad. Lo he pasado muy mal como se puede ver en mi cara y aún así ahora no puedo descansar ni dormir. Estoy muerta de amor mirando a la niña todo el tiempo". Lucía Sánchez, que ha prometido compartir toda la experiencia de su parto y el nacimiento de Mía, que es uno de los nombres de moda entre los hijos de los famosos, en su canal de Mtmad, reconoce estar feliz pero muy cansada tras el alumbramiento y es que lo ha pasado muy mal.

Una relación complicada

Lucía Sánchez e Isaac Torres mantienen una relación complicada desde que se conocieron en 'La isla de las tentaciones'. Han tenido muchas idas y venidas, conflictos y otras polémicas pero, aunque ya no son pareja, se les ha visto juntos en el baby shower de Mía el pasado verano.