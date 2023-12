La ruptura de Antonio David Flores y Marta Riesco ocupa todos los titulares del corazón. La última novedad han sido las palabras del padre de Rocío Flores, del que no se sabía nada desde que estallara la bomba mediática. Y, lejos de lo que pueda parecer, no está desolado ni llorando por las esquinas. Al menos, esto es lo que se desprende de las palabras de Aurelio Manzano. El periodista ha contado en el programa de Sonsoles Ónega qué piensasobre el final de su historia de amor con la madrileña.

"Durante todos estos días fin he hablado con mucha gente y me ha dado varias pistas sobre lo que podría pensar o pasar por la cabeza de Antonio David Flores, con el que también me he comunicado", ha explicado el colaborador ante la atenta mirada de Riesco, presente en el plató. "Y el titular que me da es 'yo me enamoré de Blancanieves y se ha convertido en Maléfica'", continuaba. Su compañera, atónita, ha negado la mayor.

"Él se enamora, es verdad, de una chica discreta, profesional, guapísima, pero con el tiempo se va dando cuenta de que tú haces de esto un show... que te quieres casar, que quieres tener hijo y que vais a tener una casita en la playa", le explicó el periodista a Mara Riesco. Esta le ha espetado, indignada: "Me parece una tontería lo que estás diciendo". E insistía en que sigue sin tener noticias de Antonio David: "No he hablado con él, no sé nada de él".

Marta Riesco ha confesado que no ha logrado contactar con el malagueño desde que pusiera fin a su idilio ante las cámaras de Ya son las ocho‘. Nada se sabe de él. "Hemos tenido muchos problemas alrededor de la relación. He luchado como una jabata porque si hay algo en la vida por lo que creo que hay que luchar es por el amor", considera la periodista haciendo referencia indirecta a Olga Moreno. "La culpa la tiene él porque es la persona que tiene que poner las cartas sobre la mesa. No nos han puesto las cosas fáciles a ninguno. Yo quizá porque no tengo hijos, he tirado por mí misma, él no ha podido hacerlo y quizá por eso no ha podido poner toda la carne en el asador".

"No digo que (Antonio David) sea mala persona. Yo estoy enamorada de una persona que pienso que es extraordinaria. No soy la única que no sabe de él, la gente de su entorno, a sus más íntimos tampoco les coge el teléfono. Sé que no está bien psicológicamente", ha reconocido la periodista. En 'Ya son las ocho', la joven ha dado una pista más sobre cómo está su relación tras este fin de semana caótico. De momento siguen viviendo juntos: "Él sigue teniendo las llaves", aclaraba Riesco y cree que el malagueño pasará a por sus cosas.

"Lleva muchos meses separado. Hemos esperado los tiempos para hacer el menor daño posible a todas las partes. Ya llegaba el momento de disfrutar y hacer las cosas que hacen las parejas. Y en ese último escalón, no ha podido ser. Yo llevaba varios días nerviosa porque intuía que no iba a asistir", declaraba al borde de las lágrimas.