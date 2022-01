El partido Bohemios-Salesianos Tenerife, correspondiente a la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga de Segunda B de fútbol sala, ha sido aplazado por el fallecimiento del portero Mateo Hernández, del club Salesianos Tenerife de La Orotava. Mateo Hernández, de 18 años, alternaba el juvenil de la División de Honor con el primer equipo de la Segunda B como guardameta, además de entrenar a la base del equipo orotavense. El presidente del Salesianos Tenerife Javier Torres, pidió el aplazamiento en señal de luto de todos los partidos para este fin de semana.

El fallecimiento de Mateo Hernández el martes de forma repentina causó una profunda sorpresa y pesar en el deporte de la Villa de La Orotava. Las muestras de dolor se han ido sucediendo desde el martes, empezando por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Orotava y siguiendo por las federaciones de fútbol de Tenerife y Las Palmas, además de entidades de toda Canarias.

Integrante de la selección Canaria Sub 19 masculina, preparaba desde hace semanas el próximo Campeonato de España con el combinado de las islas. Mateo Miguel Hernández Pacheco estaba considerado una firme promesa del fútbol sala canario. Y es que no sólo formaba parte de la actual selección Sub 19, sino que había defendido los colores del archipiélago como integrante de otras plantillas de combinados autonómicos en categorías inferiores.

⚽ SALA: Luto por el fallecimiento de Mateo, portero del Salesianos 👉🏾 https://t.co/JcYBr5vE4W pic.twitter.com/EfqmoGqx6g — Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife (@FIFTenerife) 11 de enero de 2022

El Alicante - Burela, suspendido por Covid

Por otro lado, el partido entre el Universidad de Alicante y el Pescados Rubén Burela, de la decimotercera jornada de liga, ha sido pospuesto por los casos de Covid en ambos equipos, según confirmó el club lucense.

El partido, previsto para este sábado (19:00 horas), no podrá disputarse, tal y como lo ha determinado el juez de Competición RFEF tras la información recibida de ambas escuadras debido a la situación de Covid.

A la falta de permiso para viajar para las gallegas por parte del Servicio Gallego de Salud (Sergas), puesto que la plantilla debe estar en vigilancia hasta el sábado debido a la aparición de un positivo el jueves pasado, se sumó la detección de otro caso positivo en las filas alicantinas.

El Burela explicó que Sanidad de la Comunidad Valenciana ha decretado la cuarentena del resto de jugadoras hasta la obtención de resultados.

En este sentido, la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha (FFCM) ha comunicado que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha remitido a las federaciones territoriales el aplazamiento momentáneo de todos los Campeonatos Nacionales de Selecciones Autonómicas previstos para las próximas semanas.

En esta información, la federación ha aclarado que, debido al crecimiento del índice de contagios, los Campeonatos Nacionales de Selecciones Autonómicas, tanto en la modalidad de fútbol como en la de fútbol sala, "no podrán dar comienzo antes del mes de abril, siempre condicionado a la situación sanitaria que se esté atravesando en el citado mes".

Se da la circunstancia de que el Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas más cercano a disputar era el de las Selecciones Sub-19 y Sub-16 de Fútbol Sala Femenino, con participación de Castilla-La Mancha, aunque previamente ya se había aplazado el masculino de Sub-19 y Sub-16.

En lo que se refiere a los entrenamientos programados por las diferentes selecciones junto al Área Deportiva, se ha concretado que, en los próximos días, "se decidirá en los próximos días qué medidas se adoptarán.