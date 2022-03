El Levante UD FS está obligado a reaccionar este sábado, día de San José, en su visita al Burela, colista, después de seis derrotas consecutivas y siete partidos sin ganar que han dejado a los de Diego Ríos a seis puntos de los puestos de descenso y a diez del tren hacia los ‘playoffs’ por el título.

El subcampeón de liga, que ante el Palma Futsal estuvo a punto de sumar una victoria con buen juego en la pasada jornada, visita esta noche (20:30 horas) a un equipo que no sabe lo que es ganar esta temporada y que solo ha rascado cuatro empates. No obstante, el entrenador gallego de los valencianos no quiere confianzas pues el Burela ya le ganó el pasado curso en Vista Alegre por 3-1.

«Hay que darle la vuelta a la situación, ser autocríticos y sabiendo que estamos atravesando un momento malo», dijo Diego Ríos tras la última derrota en Liga ante Palma Futsal. Los granotas no ganan desde el 12 de diciembre de 2021, cuando superaron en Liga al Fútbol Emotion Zaragoza por 4-5.

Juanjo, Álex García y Cayetano son los jugadores que se han quedado fuera de la convocatoria.