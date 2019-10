"El objetivo principal es estar en Primera y luego mirar lo más arriba posible"

Calleja ha llegado al descanso liguero por los compromisos de selecciones con sensaciones más positivas que negativas. Admite que fue una lástima dejar pasar la oportunidad de ganar en Pamplona, pero también que le gusta lo que ve en el día a día del equipo. Asegura saber dónde están las carencias y tiene clarísimo cómo paliarlas.

Pregunta: Fue una lástima desaprovechar el partido de Pamplona, pero se llega al parón con 11 puntos, más cerca de Europa que del descenso. ¿Hacia dónde mira el Villarreal ahora?

Respuesta: Nosotros miramos siempre hacia arriba. Creo que tenemos plantilla para estar entre los mejores sabiendo que hay muchísima igualdad. Se está viendo que cada temporada es más difícil ganar y que los equipos se vayan descolgando porque todos están bien trabajados. Se están resolviendo los partidos por detalles. Creo que el juego y el inicio de temporada están siendo buenos, estamos haciendo buenos partidos y la pena es no haber conseguido estos tres puntos en El Sadar que nos hubiesen puesto arriba en la clasificación, pero todavía queda un mundo, mucha liga y el objetivo al final va a ser estar ahí arriba entre esos equipos que estén en zona europea.

P: Exceptuando el partido del Barça, daba la sensación de que el equipo había recuperado la solidez defensiva y había mantenido su pegada, pero en cuatro partidos ya se han desaprovechado ventajas en el marcador para acabar perdiendo. ¿A qué se achaca?

R: En estos ocho partidos nos hemos puesto por delante en siete. Llevamos muchísimos goles a favor y si no llevamos más puntos es porque llevamos también muchos en contra. Nuestra pegada está siendo certera, estamos teniendo mucha efectividad, pero también nos están marcando con cierta facilidad. Para mí la clave está en seguir manejando aspectos ofensivos como lo hacemos, pero durante más tiempo porque también si analizamos los partidos, la interpretación del juego y la lectura del partido están siendo buenas, cuando atacamos hacemos mucho daño, pero necesitamos momentos en los que el equipo tiene que defender con balón y ahí nos está costando un poco con el marcador a favor y con los resultados como nos están yendo, manejar mejor el tiempo del partido a través del balón, que nos va a ayudar a defender mucho mejor, a defender con el balón y a estar más cerca de la pérdida, a apretar mejor, a que nos lleguen menos a zonas de finalización en nuestra área. Hemos estado hablando de todo eso y de lo que tenemos que mejorar para estar ahí.

P: Defender es cuestión de todos, pero la línea defensiva es totalmente nueva. ¿Está costando que esa línea se adapte?

R:Todo tiene un proceso. Hemos hecho un cambio grande este año en la plantilla tanto en la línea defensiva como en alguna incorporación que ha venido en el centro del campo, en banda ha venido también Ontiveros, Moi... son jugadores que se adaptan perfectamente a lo que yo quiero pero que necesitan también tiempo para que el ensamblaje esté perfecto.

P: Son el tercer equipo más goleado de LaLiga y los dos centrales, internacionales...

R: La línea defensiva, si nos ponemos analizar un poco los goles, está teniendo poca culpa. Tanto a balón parado nos han hecho, de penaltis, el otro día contra Osasuna en un córner es un despeje con un tiro de fuera del área, el día del Barcelona nos marcan otro golazo de fuera del área. Creo que si han sido llamados para ser internacionales con la selección es porque están haciendo un gran trabajo. Ahora, no depende solo de ellos, depende del equipo entero. Entonces a lo mejor donde tenemos que mirar es un poquito más en el conjunto para hacer una presión más intensa, para robar más balones, para intentar hacerlo todo eso más adelante.

P: Dígame algo de Pau... en Segunda con el Málaga fue un cañón y en Primera va por el mismo camino.

R: Para mí va a ser un jugador top y va a dar mucho que hablar en el fútbol. ¿Por qué? porque lo tiene todo. Lo conozco desde que es un niño. Condiciones técnicas tiene todas las del mundo, buena visión de juego, para mí es de los mejores sacando el balón desde atrás en el inicio de juego, tiene mucha facilidad para filtrar pases y ha ganado mucha contundencia. Está ganando en aspectos defensivos el diferenciar cuando es el momento para sacar un poco el pincel y cuando tiene que sacar la brocha, cuando tiene que ser más agresivo.

P: Y respecto a su experiencia pasada, ¿le hizo más daño que le destituyesen la pasada campaña o le generó más satisfacción que luego volviesen a llamarle?

R: Quien me conoce, por mi forma de ser, sabe que siempre me va a enorgullecer más el que hayan tirado de mí para volver. Siempre. No soy una persona rencorosa y mucho menos con las personas que quiero y con el club que siempre ha sido el que he considerado mi casa. En un momento determinado ellos pensaron que la mejor opción era que yo saliese y al poco tiempo decidieron que tenía que volver. Siempre estoy a disposición del club, soy una persona que desde que fui jugador del Villarreal lo he sentido como mío. He tenido muchas experiencias a nivel personal y profesional que me hacen estar muy unido a este club y cuando te llaman en una posición tan difícil como era la del año pasado es un motivo de orgullo.

P: ¿Creció o aprendió con esa circunstancia?

R: Sí, mucho. Crecí mucho. Ya dije que antes de irme había un Javier Calleja y cuando volví otro diferente.

P: ¿Más práctico?

R: :A ver... Hay una cosa en mí que yo pienso que no está reñida. Se puede ser práctico, pero se puede buscar llegar a la victoria jugando bien al fútbol y siendo un equipo como el que este año estamos demostrando ser. Un equipo con muchas virtudes ofensivas, pero que tiene que saber defender en función de eso, y quizás si la practicidad la buscamos por ahí, creo que hay momentos en los que se tiene que buscar ser más conservador y en otras situaciones ser más valiente.

P: ¿Qué le pidieron Fernando Roig, Fernando Roig Negueroles y José Manuel Llaneza cuando empezó esta temporada?

R: Me pidieron como siempre trabajo, exigencia y que no me olvide de que el objetivo principal es estar en primera división. Esto lo tengo siempre presente, es el primer paso. Luego estamos en un club muy ambicioso en el que no tenemos que ponernos límites e intentar estar lo más alto posible, y creo que hay equipo para ello, pero sin olvidarnos de lo que se ha sufrido el año pasado, de lo que aprendimos, para que teniendo los pies en el suelo intentemos estar lo más arriba posible.

P: Usted no es un futbolista surgido de Miralcamp, pero si ha entrenado a los jóvenes talentos de la cantera. ¿Es tan buena como dicen?

R: Se ha dado de pleno. Primero porque para mí hay que creer en el fútbol base y para creer hay que demostrar que realmente se cree, y eso solo puede pasar por un trabajo íntegro desde abajo hasta arriba. Yo como conozco el trabajo que se hace, lo he vivido y sé los profesionales que hay, creo que si no es el mejor puede ser de los mejores clubes a nivel europeo que trabaja la cantera. Eso hace que se firmen buenos jugadores, que se formen buenos jugadores desde bajo y que vayan subiendo, y si el año pasado el juvenil queda campeón de la Copa del Rey, pierde por penaltis el Campeonato de España y gana la Liga, no es casualidad. Es porque hay una hornada de jugadores muy buena, una base de jugadores buenísima, pero hay también grandes profesionales que se encargan de que vayan mejorando. Yo los veo día a día, creo mucho en el futbolista español, creo que tiene mucho talento, que somos uno de los países que mejor trabaja el fútbol base y que hay que darle una oportunidad para que se demuestre y yo cada vez que veo jugadores con esa posibilidad intento que tengan su momento, y después depende de ellos que lo aprovechen y tengan continuidad.

P: Usted renovó este verano hasta 2021. ¿Piensa en el futuro?

R: No, no... que va. He tenido muchos aprendizajes y ahora disfruto, estoy disfrutando este año con el equipo, disfruto del día a día. Me gusta lo que veo, me gusta el trabajo que realizan los jugadores, me gusta el ambiente que hay en el vestuario y me centro en dar lo máximo de mí cada entrenamiento para que el fin de semana consigamos hacer grandes partidos y estemos arriba en la clasificación, no suframos como lo hicimos el año pasado y consigamos a parte de jugar bien, buenos resultados siendo también por momentos más prácticos.