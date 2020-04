La solicitud de la que se puede beneficiar la Segunda B y la Tercera valenciana

Equipos como el Castellón, el Orihuela, el Alzira o el Atzeneta ven con buenos ojos una propuesta lanzada para combatir los efectos del COVID-19. El sindicato Futbolistas ON ha solicitado a LaLiga un fondo de 10 millones de euros para ayudar al fútbol no profesional dada la crisis que generará la pandemia del coronavirus y explicó que dicha situación puede solventarse si cada club de LaLiga Santander aporta medio millón de euros.

El presidente de Futbolistas ON, Juan José Martínez, realizó esta propuesta en una carta enviada al Consejo Superior de Deportes (CSD), a LaLiga y a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Un documento al que ha tenido acceso Europa Press y donde se pide la más "estrecha colaboración entre todos los sectores" para superar los riesgos de "exclusión social" al que se someten algunos actores del fútbol no profesional.

"Todos sabemos que a medida que transcurra el tiempo de confinamiento, la situación socio-económica de los futbolistas españoles será cada vez más precaria, de manera especial con los y las futbolistas y los clubes de las categorías en donde los salarios son más bajos y la protección social es más débil, precisamente donde está el grueso de nuestra afiliación", recuerda el sindicato.

"Como consecuencia de este contacto diario con nuestras bases, hemos comprendido que si no se toman medidas económicas urgentes y excepcionales, dirigidas en particular a las competiciones con mayor debilidad económica, muchos/as futbolistas se encontrarán en riesgo de exclusión social y muchos clubes no resistirán las consecuencias de esta enorme crisis, con el peligro evidente de la desaparición", añade.

De esta forma, Futbolistas ON propone al CSD, a LaLiga y a la RFEF que elaboren "un conjunto de medidas que permitan a las competiciones oficiales recuperarse de las consecuencias del COVID-19". Para ello especifican cómo debería gestionarse esta ayuda a través de un 'Fondo Solidario' con la aportación de la LaLiga.

"En una situación así es esencial que la competición más fuerte -la Primera División- apoye económicamente a las competiciones más precarias. (...) Por consiguiente, proponemos la creación de un fondo de cobertura específico, constituido por medio de la aportación de parte del dinero que LaLiga recibe de la comercialización de los derechos de explotación audiovisual", explica Futbolistas ON.

El sindicato cifra este montante, que consideran "razonable", en 500.000 euros por cada club de Primera. "Este fondo, que tendría por tanto un capital de 10 millones de euros, serviría para ayudar a los clubes y jugadores de Segunda B y Tercera División de fútbol masculino, así como al fútbol Femenino, previa acreditación de sus necesidades".

"Esta ayuda permitiría la supervivencia de las competiciones, de los clubes que las integran y, en el caso de los/las futbolistas, garantizaría los siguientes derechos cuyo respeto consideramos esencial: o Garantía del cobro del 100% de la retribución pactada para la presente temporada, finalice o no la competición", indica.

Además, Futbolistas ON sugiere que la gestión del fondo sea "supervisada por la Administración Pública, en este caso representada por el Consejo Superior de Deportes, aprovechando su experiencia en la gestión de ayudas, para sufragar los gastos de cotización de los /las futbolistas y de los sindicatos y asociaciones de futbolistas".