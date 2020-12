'Que os quiten lo bailao'

Este Buñol, que ha hecho historia siendo el primer equipo del fútbol regional valenciano que ha jugado la Copa del Rey en su fase nacional, merecía al menos soñar y hacer disfrutar a su gente un poco más... y lo ha conseguido. Lo ha logrado al menos durante 71 minutos, los que ha estado por delante del Elche CF en el marcador o igualado en una eliminatoria más pareja de lo que todos preveían.

Es cierto que los de Adrián Ferrandis no han chutado entre palos puesto que su tanto ha llegado en un autogol, pero no lo es menos que las casualidades no existen ya que la acción que ha originado el 1-0 en el m. 12 ha sido una ABP muy trabajada con un balón servido a Gonza al segundo palo que el incombustible capitán ha cabeceado en primera instancia y que Dani Calvo, en su intento de despeje, se ha metido en su portería.

A partir de ahí, el equipo revelación de esta atípica edición de la Copa se ha dedicado a defenderse con orden, que es algo que sabe hacer muy bien, una circunstancia que debe enorgullecer tanto a los integrantes del equipo como a todos esos futbolistas y técnicos no profesionales que trabajan día a día y demuestran que las diferencias en algunos casos no son tantas.

Ese orden ha servido para llegar en ventaja al descanso y mantener la renta incluso durante muchos minutos del segundo acto. Paco, un guardameta que conoció el fútbol profesional como integrante del Levante UD en su día y de Huracán posteriormente -entre otros equipos- ha desbaratado todas y cada una de las llegadas de los franjiverdes hasta que ha aparecido otro clásico, Nino, para empujar en boca de gol una pelota que ha supuesto el empate(1-1) y ha dado alas a su equipo, que ha tocado ya 'zafarrancho de combate' y ha aprovechado un doble rebote ganado por Rigoni y una excelente definición de este para hacer el 2-1.