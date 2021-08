Tras la presentación de Leo Messi con el París Saint-Germain son muchos son mensajes que ha dejado el argentino a varios medios de comunicación. Obviamente los que estaban muy atentos a lo que decía el argentino eran los aficionados del Barcelona, de los que también habló el astro.

Sobre su salida, Messi comentó: "Me fui sin saber a dónde iría... Siempre les voy a estar agradecido por el cariño. He vivido muchas cosas, buenas y malas. Los aficionados sabían que vendría a un equipo fuerte y competitivo en el que pudiese luchar por la Champions; ya saben que soy un ganador. No tengo ninguna duda de que el PSG comparte mis objetivos porque quiere seguir creciendo como club”

El Barça y Paris Saint-Germain quizá se enfrenten en la Champions League está temporada. En las últimas nueve temporadas, ambos clubes se han cruzado en cinco eliminatorias de la competición europea, sumando un total de diez encuentros en menos de una década.

"No sé si nos enfrentaremos, por una parte sería lindo volver a Barcelona y, sobre todo, hacerlo con público en las gradas; pero, por otra parte, sería raro volver a mi casa con otra camiseta. Esto es fútbol y podría pasar, pero ya veremos", explicó el argentino sobre el posible enfrentamiento.