Christian Eriksen fue noticia durante la pasada Eurocopa dentro del plano negativo, después de protagonizar un susto de grandes dimensiones durante los primeros compases del campeonato. El danés, en el primer partido de su selección, Dinamarca, contra Finlandia, cayó desplomado al sufrir una parada cardiaca que le ha impedido recuperar la actividad física tras haber pasado por el quirófano para poder implantarle un desfibrilador.

Pese a que el jugador esté bien de salud después de su sobresalto, el Inter de Milan explicó, a través de un comunicado, que "las autoridades sanitarias italianas no permiten la participación de Eriksen en el Calcio durante la presente temporada". No obstante, el actual campeón de la Serie A comentó que "aunque las condiciones actuales del jugador no cumplen con los requisitos para alcanzar la aptitud deportiva en Italia, es posible que en otros países el jugador si pueda reanudar la actividad competitiva", dejándole la puerta entreabierta a Eriksen para el próximo mercado de invierno.

El Inter, durante su última junta de accionistas, confirmó que el valor contable del danés es de 18,3 millones y que su salario, de casi diez kilos brutos, lo está asumiendo la FIFA mediante su seguro, que lo adquieren los clubes que sufren una lesión de un jugador con su país y tenga que estar sin jugar durante más de 28 días consecutivos. Además, el conjunto del Giuseppe Meazza está pendiente de recibir una indemnización por parte de la UEFA, ya que el percance de su futbolista ocurrió durante un torneo llevado a cabo por el organismo futbolístico europeo.

A falta de saber cuál es la resolución de la situación de Eriksen, el danés podría jugar en tres países que, tal y como indican los precedentes, son satisfactorios para sus intereses. Dinamarca, Inglaterra y Países Bajos son los candidatos más atractivos. El primero, al tratarse de su lugar de origen. El segundo, debido a su etapa en el Tottenham. Y el tercero, tras irrumpir en el fútbol de élite de la mano del Ajax. Partiendo de dichas bases, el siguiente paso será ver si las competencias sanitarias en cuestión dan el visto bueno para que Eriksen recupere su actividad deportiva y, posteriormente, que el club que despierte interés abone una cantidad económica que satisfaga a las arcas interistas.

Pese a que esté tasado en 18,3 millones, y aunque en invierno de 2020 los nerazzuri pagaron veinte después de que el Tottenham se negase a dejarlo marchar gratuitamente seis meses después, en la entidad italiana, tal y como apuntan distintos medios del país de la bota, consideran imposible que paguen tales números.