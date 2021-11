El Tottenham atraviesa ahora mismo una situación complicada. Después de un cambio en la dirección deportiva del club, la apuesta por Nuno Espírito Santo, el ex técnico del Valencia y Wolves, no salió bien y han tenido que cambiar de entrenador en pleno mes de noviembre, después de una sensación de involución y de no tener una idea de juego clara.

Ahora, el equipo del norte de Londres ha decidido apostar por una de las oportunidades que ofrecía el mercado de agentes libres, Antonio Conte, que lo hizo muy bien en su última etapa con el Inter, pero que tuvo que salir del equipo por una mala relación con los dirigentes del equipo.

Según Eduardo Inda, que anoche acudió a El Chiringuito, el italiano estaría interesado en reforzar el equipo con el fichaje de un jugador del Real Madrid, concretamente en el de Gareth Bale que no está disputando su mejor temporada con el club blanco.