Los días en Múnich podrían estar contados para Robert Lewandowski. A pesar de que sigue sumando goles, y sigue ganando títulos, el polaco está preocupado, y muy decepcionado. Ya no es ningún secreto que la directiva bávara está interesada en firmar al delantero noruego. De este modo, debilitarían a un rival directo.

Y esto no ha sentado nada bien al delantero de 33 años. Porque, a pesar de su edad, todavía sigue estando a un nivel increíble, es más, es un serio candidato a ganar el Balón de Oro. Pero, al parecer, no se retirará en el Allianz Arena, pues su contrato acaba en 2023, y no hay conversaciones para ampliar el contrato.

Poco han tardado en aparecer los primeros interesados por el gran favorito para el Balón de Oro, junto a Leo Messi. Pep Guardiola estaría encantado de poder llevárselo al Manchester City. Además, buscan a un goleador, tras quedarse con las ganas de firmar a Harry Kane.

Otro de sus ex entrenadores, Jürgen Klopp, que fue el que le consolidó en la élite, también desea reunirse con su antiguo pupilo, en su caso, en el Liverpool. Pero pese a las numerosas 'novias', el delantero polaco priorizará una oferta del Madrid sobre cualquier otra, aun perdiendo dinero.

Pini Zahavi, el 'as' bajo la manga del Madrid

Pini Zahavi, agente del delantero, tiene una pésima relación con la directiva del Bayern. En cambio, sí que tiene mucho más feeling con Florentino Pérez a raíz del traspaso de David Alaba, que se marchó de Múnich y aterrizó en la capital de España hace unos meses. El agente israelí daría preferencia al Madrid antes que al resto de clubes.

El favorito es Haaland, pero no se puede desperdiciar la oportunidad de llevarse a una estrella de la talla de Lewandowski. ‘Carletto’ presiona para que, en caso de escaparse el noruego, le traigan al ganador del último ‘The Best’.