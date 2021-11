Si había alguna opción irreal de que Leo Messi volviera al Barça puede que ahora esta se venga abajo. Desde el club no dejan de lanzar 'darditos' al argentino y si había algún momento para darle todo lo contrario es ahora. Leo Messi no está bien en el PSG, se rumorea sobre su rescisión de contrato y ahora más que nunca necesita cariño.

No se lo ha dado José Elías. El máximo avalista del FC Barcelona reconoció que la salida de Leo Messi del club no respondió únicamente a una cuestión deportiva en una entrevista para el programa La Sotana: "El final de Messi se veía. Había que generar un nuevo equipo y con Messi dentro no podías. Tiene una edad para no estar en el Barça", aseguró.

El motivo real de la marcha de Messi al PSG

El barcelonés, que fue clave en la victoria de la candidatura del actual presidente, Joan Laporta, en las elecciones del pasado mes de abril, insistió en que para iniciar un nuevo proyecto deportivo había que deshacerse del astro argentino: "Para convertir el Barça en un equipo ganador pasa por hacer un proyecto post-Messi. Había que tomar una decisión en algún momento".

En esta línea, el presidente de Audax argumentó que las lágrimas del jugador en la despedida no solo fueron por la salida del club: "Messi no lloraba por no seguir en el Barça, sino que lloraba por una suma de cosas. A Messi se le estaba acabando un ciclo. Y a eso se le suma que ha hecho la vida en Barcelona y que la gente estaba integrada".

La salida de Leo Messi, limitaciones económicas y deportivas

El astro argentino, Leo Messi, no renovó con el FC Barcelona debido a la masa salarial del equipo en aquel momento y el jugador terminó firmando el galáctico PSG en lo que puede ser último gran proyecto deportivo. En este sentido, el catalán apuntó que "el Barça tenía unas limitaciones económicas y organizativas" y aseguró que "había tres motivos por los que no podía seguir".

"La organización salarial del club: había que afrontar unas rebajas salariales difíciles de defender. Dos, no teníamos dinero para pagarle y estábamos haciendo el pino puente hacia atrás para pagarle a plazos, que es lo que están haciendo en París. Te tienes que auto engañar para creer que puede seguir. Y tres, hay que generar un nuevo equipo y una nueva ilusión y con Messi dentro no podías", sentenció.