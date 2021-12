Con el Real Madrid ya clasificado para octavos de final de la Champions League como primera de su grupo tras haber vencido al Inter por 2 a 0 en el Santiago Bernabéu, ahora los blancos deberán esperar a ver que equipos clasifican junto a ellos, aunque realmente los que más les importan ahora mismo son los que pasan como segundos, ya que esos son sus posibles rivales.

En estos momentos siguen esperando a que se acabe la fase de grupos, pero el momento de la verdad llegará el próximo lunes con el sorteo de los octavos de final de la Champions League. Con Atlético de Madrid, PSG y Sporting de Lisboa ya clasificadas como segundos ahora los de Carlo Ancelotti tendrán que esperar a ver a que otros equipos se podrían enfrentar.

Al estar en la misma liga, el Real Madrid no se podría encontrar en octavos de final con Atlético de Madrid. Y lo mismo ocurriría con Barcelona, Villarreal y Sevilla si acaban clasificándose. Por tanto, en el caso de que todos los españoles acabasen en octavos las opciones de los blancos no serían muchas ya que solo se podrían enfrentar a PSG, Sporting de Lisboa, Chelsea o Juventus (según cual se clasifique de estas dos últimas).

Y en el caso de que solo algún español o ninguno de ellos clasifique, el abanico sería mucho mayor. Eso sí, ahora mismo lo que muchos madridistas temen es tener enfrentarse al PSG. Y no solo por ser un gran equipo, sino por miedo a ser eliminados por el que puede ser jugador blanco dentro de unos meses, Kylian Mbappé.

Pues si este cruce ocurriese, Florentino Pérez podría lanzarse a por el francés en el mismo mercado de invierno, ya que la cantidad que deberían abonar en un principio no debería ser tan grande como la que pedían pedir los jeques en verano. Además, si los españoles acabasen fichando al delantero ese mercado no tendrían que enfrentarse a él en Champions, pues los octavos no se jugarán hasta marzo.

Y aunque en un principio esta operación parece imposible, Florentino podría tener un as bajo su manga. Pero de poco servirá si los jeques son igual de duros que el pasado verano en el que se cerraron en banda para intentar convencer a Mbappé de que renueve.