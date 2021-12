Parecía que todo era bonito después de la victoria frente al Arsenal. El tanto de Demarai Gray sellaba la primera victoria en nueve partidos de Premier League del Everton. Cuando parecía que la situación estaba retomando buen rumbo, los nubarrones no tardaron en volver a aparecer. Perdieron el fin de semana pasado ante el Crystal Palace, tras una mala actuación del equipo. Lejos de aprovechar el momento, los de Liverpool volvieron a ser el equipo que había desquiciado al aficionado de Goodison Park. Tres errores, tres tantos encajados. Los toffees son 14º con 18 puntos, y han perdido siete de sus diez últimos encuentros.

La segunda aventura de Rafa Benítez en Liverpool no está yendo como se esperaba. En Goodison Park no lo recibieron con los brazos abiertos, sino con amenazas en un ambiente turbio. La racha por la que atraviesa el equipo no ayuda a mejorar la imagen del entrenador español. "Está condenado", dijo Danny Murphy en TalkSport. El ex del Liverpool, que jugó a las órdenes de Benítez, no cree que el entrenador tenga la plantilla ideal para revertir la racha que atraviesan. "No puede llevar al Everton al nivel que necesita para que los aficionados estén contentos con el equipo".

"Cuando llegó pensé que, por lo que había logrado previamente, era un buen fichaje. Como no vivo en la zona olvidé su conexión con el Liverpool y las cosas que dijo sobre el Everton, estaba destinado a tener un final agitado".

"Rafa tiene un historial de riñas con jugadores que no han seguido sus normas. Xabi Alonso, Fernando Torres, John Terry… en el Real Madrid pasó lo mismo con Ramos, Ronaldo y otra vez Alonso, con quien ya coincidió en el Liverpool. Lo que ha hecho con Digne es escupir hacia arriba. Quizá no esté jugando porque lo cuestionó. Puso a Ben Godfrey, que es central, jugando de lateral. Y no puede jugar de lateral, Jordan Ayew lo destrozó".