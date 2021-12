Tamim Al-Thani, propietario del PSG, prioriza a Mbappé por encima de Messi. Y el club parisino ya ha puesto en marcha la operación renovación del goleador francés, al que ya le han puesto sobre la mesa una oferta de renovación con 50 millones de euros netos por temporada. El argentino no se acaba de sentir totalmente cómodo en París y el equipo parisino tampoco acaba de funcionar como él y todo el mundo se esperaba. Además, las intenciones de los máximos propietarios podrían acabar de sentenciar al exjugador del Barça, que ya puede empezar a mirar hacia otro lado por si acaso.

Según informa L'Équipe, el PSG hará una nueva ofensiva para intentar renovar a Kylian Mbappé y retenerlo para que no se marche al Real Madrid. Aunque el acuerdo está casi cerrado con el club blanco, el jugador francés acaba contrato al final de esta temporada y el PSG no se quiere desprender de él. Su juventud y su gran capacidad de progresión son los motivos por los cuales lo quieren conservar en el Parque de los Príncipes. No pueden renunciar a un futuro Balón de Oro y que se vaya gratis.

Es una realidad ahora mismo en el PSG que desde la propiedad del PSG ya no confían en Messi. Creen que el argentino es más un recurso de presente, y encima a corto plazo, que un futbolista con futuro. Por eso ya tienen a Mbappé. Y en caso de que no puedan retener al francés, irán a buscar a otro crack mundial que pueda ser la estrella del futuro PSG. De esta manera vuelve a sonar con fuerza el nombre de Erling Haaland, la gran estrella que todos los grandes clubs europeos querrán adjudicarse el próximo verano. El futuro del fútbol parece que se moverá gracias al dinero. El club que tenga millones tendrá un punto extra para llegar rápidamente a la cima del fútbol. Y, en este sentido, quien lo tiene todo de cara para garantizarse este futuro brillante es el Paris Saint-Germain. El club parisino disfruta de una inmunidad casi infinita para que haga y deshaga lo que quiera con sus millones que llegan directamente desde Qatar.