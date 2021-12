Todos pensaban que el PSG podría convertirse en uno de los mejores equipos de la era moderna del fútbol. Se acerca el final de la primera mitad de la temporada en Francia con un saldo positivo en lo deportivo para el PSG después de lograr el pase a octavos de final de la Champions League y liderar en la liga con un amplio margen de puntos con respecto a su inmediato perseguidor, el Marsella.

Sin embargo, el cuento del PSG no es tan bonito como parece y el vestuario dirigido por Mauricio Pochettino se ha convertido en un auténtico polvorín, según ha desvelado L'Equipe en un artículo en el que habla de tensiones internas entre diferentes grupos de jugadores, conflictos y celos por los privilegios de unos y otros, ausencias injustificadas y fiestas sin premio que pueden torcer la buena campaña del equipo francés.

Todo empieza con Gianluigi Donarumma

El primer roce dentro del vestuario esta temporada está en la portería del equipo. Pochettino estaba contento con el rendimiento de Keylor Navas y no reclamó en ningún momento el fichaje de Gianluigi Donarumma. El italiano llegó a la capital francesa con la Eurocopa bajo el brazo y como uno de los fichajes más importantes de la temporada y poco a poco fue ganando terreno en la carrera por la portería.

La renovación de Mbappé, una incógnita

El diario galo, que habla de dos grupos claros en un vestuario dividido entre los franceses y los sudamericanos, también desvela cómo esa división del equipo puede determinar el futuro de un Kylian Mbappé que parece cada vez más lejos de París.

Preocupa la actitud de Neymar

El brasileño parece que no termina de encontrarse cómodo del todo con su nuevo papel en el equipo y ya estuvo a punto de ser sancionado duramente al comienzo de la temporada por su actitud. El jugador sudamericano no se presentó a un acto obligatorio de firma con algunos de los patrocinadores del equipo, lo que enfadó a la dirección del PSG hasta el punto de que se habló de una fuerte sanción contra el jugador. Un castigo que finalmente quedó en nada por el miedo a la directiva de posibles filtraciones.

Los permisos en las fiestas

Otro de los problemas del vestuario parisino son los diferentes privilegios de algunos jugadores. Según el informe publicado, en uno de los últimos entrenamientos matutinos del equipo dos jugadores sudamericanos, de los que no se desvela el nombre, se presentaron en el Camp des Loges visiblemente cansados tras pasar la noche de fiesta. Ambos jugadores se negaron a entrenar sin esperar la aprobación del cuerpo técnico, pues no necesitaban de ella para no trabajar ese día.

Otra fiesta que molestó a la plantilla fue la de Messi tras ganar el séptimo Balón de Oro. Al día siguiente, Messi y Paredes sufrieron "gastroenteritis", según informó el propio club, y se perdieron el entrenamiento. Una actitud que, según el diario francés, molestó mucho a sus compañeros que también habían estado con el argentino la noche anterior y reclaman más mano dura por parte de Pochettino y Leonardo.

La ruptura Icardi-Wanda Nara

A finales del mes de octubre Mauro Icardi solicitó tres días libres al club para poner en orden su matrimonio tras la solicitud de divorcio de Wanda Nara por una infidelidad del futbolista. El club se los concedió provocando el malestar entre varios miembros del vestuario.

Diferentes episodios que han convertido al equipo parisino en una auténtica 'guerra' de cara al tramo decisivo de la temporada. Pequeñas batallas que pueden agrandarse con el paso del tiempo y afectar finalmente al club en lo deportivo y en lo económico.