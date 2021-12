Ya hay acuerdo total entre Ousmane Dembélé y el FC Barcelona. El club hará oficial la renovación por cinco temporadas en la próxima semana una vez se hayan resuelto todos los detalles de la ampliación del contrato.

Dembélé acaba contrato el 30 de junio del 2022 y tenía la opción de marcharse libre en verano, pero finalmente le ha convencido el proyecto del la entidad culé.

El proyecto de Xavi

El técnico de Terrassa lo puso en valor desde el día de su presentación: "Puede ser el mejor jugador del mundo en su posición". Una frase que gustó a Dembélé y que se ha visto ratificada con el trato que ha recibido en los entrenamientos y partidos. Xavi le ha dado galones y confianza. Ousmane percibe que es un pilar del Barça y que lo será en los próximos años. Un sistema de juego idóneo, ya sea con el 3-4-3 o con el 4-3-3, los extremos tienen un gran protagonismo y ello le viene como anillo al dedo al francés.

Un proyecto estable

Dembélé sabe que contará con un entrenador respaldado por la directiva y que tendrá tiempo para desarrollar su fútbol. El futbolista coincide con la filosofía de su técnico y evitará probar aventuras mejores a nivel económico, pero con mucho riesgo deportivo. En el Barça sabe que gozará de confianza y una forma de entender el fútbol en la que se sentirá cómodo.

El Mundial de Catar 2022

El francés uno de los habituales de Deschamps, pero no es un fijo indiscutible en las listas. Marcharse a un equipo donde tenga problemas de adaptación o no rinda podría significar no ser convocado para Catar 2022, que se disputa el próximo noviembre. En el Barça debe ser titular, jugar con regularidad y, si todo funciona como es de esperar, eso le llevaría a la Copa del Mundo.

Contrato con incentivos

El jugador debe rebajarse el alto sueldo actual con el Barça. El club no pasa por un buen momento económicamente y debe rebajarse el caché. De todos modos, el club le plantea un contrato con importantes incentivos con distintas variables, como el número de partidos jugados o títulos. Alicientes que le darían mucho a nivel económico y deportivo.