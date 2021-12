Gianluigi Buffon, actualmente portero del Parma y una institución en la Juventus, ha explicado el impacto que tuvo la presencia de Cristiano Ronaldo en la Vecchia Signora, que a su juicio fue negativo: "La Juventus tuvo la oportunidad de ganar la Liga de Campeones el primer año que llegó, que fue el que estuve en el Paris Saint-Germain, y no pude entender qué sucedió".

A juicio de Buffon, la Juve perdió su identidad: "Cuando regresé, trabajé con CR7 durante dos años y lo hicimos bien juntos, pero creo que la Juventus perdió ese ADN de ser un equipo. Llegamos a la final de la Champions en 2017 porque éramos un equipo lleno de experiencia, pero sobre todo éramos un todo. Perdimos eso con Ronaldo", asegura el portero en una entrevista con TUDN.

El veterano guardameta, pese a sus 43 años, no quiso dar pistas sobre su futuro: "Si me preguntas por lo que haré mañana, la verdad no sé si seré dirigente o técnico. Conociéndome creo que lo que quiero es mejorar. El hecho de no haber ganado la Champions League es lo que mantiene a mi espíritu competitivo vivo. Me mantengo en forma y respeto mi profesión por ello. A lo mejor si hubiese ganado la Champions League ya estaría retirado porque no tendría algún objetivo importante en conseguir", aseveró.