Éder Militao se ha convertido en una de las pilares fundamentales del Real Madrid que Carlo Ancelotti ha construido en la que es su segunda etapa al frente del Real Madrid. No en vano, el central brasileño es el futbolista de campo más utilizado por el veterano técnico italiano.

El defensa suma 2.157 minutos, solo superado por los 2.250 de Thibaut Courtois. Solo se ha perdido uno de los 25 partidos oficiales que lleva disputados el Real Madrid esta temporada. A lo que hay que sumar las 14 titularidades consecutivas con las que acabó el pasado curso.

La operación de Sergio Ramos, los problemas de Rapahel Varane con la Covid 19 y la apuesta de Zinedine Zidane por una defensa de tres centrales en el tramo final de la campaña abrieron las puertas de la titularidad a un futbolista que desde su llegada solo había tenido un papel residual, lastrado por su irregular rendimiento y los 50 millones que el club blanco pagó al Oporto por su fichaje, el precio más caro pagado por un defensa en la historia de la entidad madridista.

Militao se subió al carro y la llegada de Ancelotti le ha dado el espaldarazo definitivo, hasta el punto de que ya nadie en la 'casa blanca' se acuerda de Ramos y Varane.

Palo a Zidane

El central brasileño casi iguala en media temporada con Ancelotti el protagonismo que tuvo durante dos temporadas con Zidane, que solo le utilizó 3.298 minutos repartidos en 41 partidos... y ahí están los 14 consecutivos del final del curso pasado, en los que el técnico francés tiró de él obligado por las bajas.

No es de extrañar que el central brasileño se muetre agradecido al veterano técnico italiano, en una entrevista concedida al diario 'AS': "Ancelotti ha sido muy importante para mí. Me ha dado la confianza que todo jugador necesita". Una frase lapidaria que no deja de ser un palo indirecto a Zidane.

Militao reconoce que pasó por muy malos momentos a su llegada al club merengue, pero ahora contempla el futuro con mucho optimismo: "Estoy cumpliendo un sueño en el Real Madrid y espero un 2022 cargado de títulos". Eso incluye la selección de Brasil, donde ya ha sido alineado en 19 partidos por Tite.

Y como buen brasileño, Militao tiene su punto de mira puesto en el Mundial de Catar 2022: "Tengo por delante momentos muy bonitos con el Real Madrid y con la selección".