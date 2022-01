Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, afirmó este domingo, después de ganar 1-0 al Real Madrid, que antes del partido decidió que la zona donde "estrangular" al conjunto madridista era en la línea formada por Casemiro, Kroos y Modric, y se mostró satisfecho con el trabajo que hicieron sus jugadores para frenar a los tres medios rivales.

Quique firmó su segunda victoria ante el Real Madrid como entrenador del Getafe. Dieciséis años después volvió a ganar un derbi y, después, ante los medios de comunicación, explicó cuál fue la clave de su victoria.

"Tenemos un espíritu combativo importante. En los momentos más difíciles, al principio, decidimos que podíamos salir trabajando duro y que teníamos que convencernos de una idea. La resiliencia era la palabra entonces y lo será en el futuro. Hoy teníamos que decidir dónde estrangular. Al Real Madrid no le puedes eliminar a once jugadores. Decidimos que Kroos, Modric y Casemiro, era el lugar donde estrangularles y hacerles sentir incómodos. No me han decepcionado. La clave era la correcta y eso sucedió hoy", explicó.

Quique valoró su victoria con "mucha alegría" y con un "reconocimiento al grupo" extraordinario, después de unos meses trabajando "en la dificultad" pero siempre con "mucha ambición y predisposición" para mejorar las cosas.

"Hoy nos encontramos con un rival con muchas herramientas para hacer daño. Estuvimos muy intensos, siempre muy cerca del partido que esperábamos. Le doy las gracias a los jugadores, cuerpo técnico y aficionados. Ganar al Real Madrid siempre requiere de mucho apoyo", señaló.

"Antes de cada partido de estos, no miramos números porque sería muy deprimente y se te quitan las ganas de ganar. Todos los partidos en general son un proceso bonito. Cuando lo imaginas, generas entusiasmo con lo que se puede hacer. Hoy sabíamos que jugar desde fuera del descenso era un plus. Hemos marcado muy pronto y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Cuando había que presionar adelante, lo hicimos, cuando pudimos jugar, jugamos. Estamos contentos porque ha pasado mucho de lo que esperábamos que pasara", indicó.

Para el técnico del Getafe, otra de las claves para ganar al Real Madrid residió, como hace 16 años, en "la fuerza del grupo", ya que, a su juicio, cuando un club es fuerte colectivamente, es capaz de conseguir resultados.

"Eso es lo único que hace acercarte a la victoria. Ante el Real Madrid hay que remar todos, en ocasiones una pizca de suerte. Mañana estaremos ya en el siguiente partido y pensando en que hay que empezar de cero. Me quedo con la capacidad del equipo para entender las cosas. Queríamos jugar un tipo de partido. Todos son distintos. Jugamos como nosotros jugamos adaptando ciertas cosas. Mis jugadores son camaleónicos, son capaces de adaptarse al partido que queremos. Hemos generado esa virtud", apuntó.

Oportunidad a Cabaco

Por último, se refirió al central uruguayo Erick Cabaco, que no fue convocado la pasada jornada frente a Osasuna, después de una expulsión absurda en Copa frente al Atlético Baleares que provocó la eliminación de su equipo. Con la baja de Djené por sanción, Quique dio una oportunidad al defensa charrúa, que acabó el partido dando un abrazo a su entrenador.

"Tenemos que tener la mente abierta y entender cada situación. Hice lo que tenía que hacer en un principio. Las oportunidades. luego no se cierran porque un jugador cometa un error. Luego la vida y el fútbol continúa. Hay que darle normalidad a las cosas. Tomar nota cuando algo se sale de lo que pretendemos y a partir de ahí los jugadores corrigen sus acciones", concluyó.