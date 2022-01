Ya hay una decisión tomada... aunque Ousmane Dembélé y su agente, Moussa Sissokho, siguen mareando al Barça con su futuro. El jugador francés acaba contrato con el club blaugrana el 30 de junio y sigue sin llegar a un acuerdo con la dirección deportiva para ampliar el vínculo entre las dos partes. Ante esta perspectiva, desde el club cada vez ven al jugador más lejos de Barcelona.

A finales de año, en el club ya daban por cercano el acuerdo para ampliar la vinculación del jugador, pero todo se fue al traste cuando el agente del jugador se descolgó con unas demandas económicas inasumibles ahora mismo para el Barça. Desde ese momento, en la dirección deportiva se plantean dar de salida a Dembélé en este mercado de invierno para poder ganar algo de dinero y ahorrarse su ficha hasta final de temporada, generando así Fair Play económico para poder encarar alguna otra operación. Algo que el jugador no quiere que suceda. Si agente ya ha dejado claro al club que no piensan en una salida en enero y que quieren renovar o marcharse en verano.

Sin embargo, una información de la Cadena Ser asegura que el agente del francés ya ha comunicado al club que Dembéle no tiene ninguna intención de marcharse. La razón está en que no piensa renunciar a la prima de fichaje que tendría si se va gratis este verano. La emisora ha explicado también que Sissokho no da por cerradas las negociaciones con el Barça, aunque dice que solo renovará si el club acepta sus condiciones. El representante del futbolista espera conseguir una prima de fichaje o renovación de 40 millones de euros y un sueldo de 40 millones brutos para su jugador durante cinco temporadas.

Muchas 'novias' en el mercado

El diario L'Equipe apuntaba estos últimos días que el destino del jugador podría estar en Inglaterra, pues el París Saint Germain no está dispuesto a pujar por él y el Bayern de Múnich está a punto de renovar a Coman. El Newcastle es un equipo que podría estar interesado en el delantero. También podría estarlo el Chelsea que dirige Thomas Tuchel, técnico que conoce a Dembélé de su etapa en el Borussia Dortmund.