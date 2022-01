Diego Pablo Simeone, el entrenador que más tiempo ha permanecido en el mismo banquillo de la máxima categoría del fútbol español de cuantos hay en activo, atraviesa su peor etapa al frente del Atlético de Madrid. Su equipo ha perdido las señas de identidad que él mismo le grabó a fuego y la última eliminación copera ante la Real, unida a la deficiente marcha en LaLiga.

Cuarto a 16 puntos del Madrid con un partido menos, los tantos de Januzaj y Sorloth en Copa han hecho que se encienda la luz de alarma porque además en San Sebastián se vio un equipo sin carácter defensivo, la principal fortaleza rojiblanca con el técnico argentino al frente, especialmente a balón parado. El rendimiento de futbolistas como Felipe está siendo muy deficiente en esta faceta y así como en anteriores ocasiones el técnico argentino ha reactivado al equipo variando el sistema, ahora por mucho que pase de defensa par a impar no da con la tecla.

El propio entrenador del Atlético de Madrid no ocultó la decepción por quedar apeado en octavos de final de la Copa del Rey, eliminación que no le hace perder el optimismo y recordó que a su equipo le queda "la Liga y la Champions y quieto no me voy a quedar". "Es un problema del fútbol, de la vida. Todos los años, los meses, las horas que tenemos por delante... no son iguales y si hace seis meses la temporada fue magnífica hasta hoy está siendo muy difícil", admitió al enjuiciar la crisis del equipo el preparador colchonero.

Error de Felipe

Simeone resumió un encuentro que empezó dominado la Real pero que pudo haber cambiado el signo "cuando Carrasco tuvo el gol, pero luego en la segunda mitad esa jugada nos sacó la inercia que llevábamos", señaló en alusión al grave error de Felipe que habilitaría el segundo gol txuri urdin."El único camino que hay para mejorar es ayudar al futbolista para que tenga confianza", envió como mensaje de ánimo a su plantilla y también consideró fundamental para progresar "la estabilidad defensiva que tanto criticaron en el pasado, pero que es la clave para conseguir los resultados".

Vigente campeón de laLiga

El Atleti todavía es el vigente campeón de Liga, pero desde que Simeone se hizo cargo del equipo a finales de 2011 nunca se ha visto en estas con el equipo fuera de la Copa del Rey, tras haber hecho un pobre papel en la Supercopa, haber pasado de grupo en Champions en el último partido y con una clasificación liguera deficiente.

A perro flaco, además, todo son pulgas y quizás por eso casi la totalidad de futbolistas de la plantilla esta campaña ha contraído el coronavirus o ha sufrido problemas físicos, algo que ha debilitado de forma notable al equipo. Es una de las pocas coartadas que le quedan a un Simeone que más por lo que ha conseguido anteriormente que por lo que está obteniendo ahora mantiene aún crédito, pero aunque su caso sea especial a nadie se le escapa que en su profesión y en el mundo del fútbol el crédito no es eterno.