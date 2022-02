El futuro de Leo Messi sigue siendo uno de los temas que hay sobre la mesa de cara al mercado de fichajes de este verano. El argentino, en declaraciones a la revista del París Saint-Germain habla sobre cómo se siente en el conjunto galo, en el que se considera "feliz" por el hecho de poder tener en su equipo a futbolistas con los que le tiene muy buena relación, como son Neymar y Di María, y también de jugar al lado de Mbappé, del que explicó que poco a poco se van conociendo más para sentirse ambos cómodos en el terreno de juego.

El futbolista asegura que el PSG está a la altura de los mejores, porque "ha ido creciendo muchísimo los últimos diez, once años, con mucha ambición y mucho margen, se va a desarrollar más, y hoy por hoy, no tiene nada que envidiar a los clubs históricos", señaló el delantero, que eso sí, advirtió de lo difícil que es conquistar una Liga de Campeones. "Ganar la Champions es complicado, están los mejores y cualquier detalle, cualquier error te puede dejar fuera. Tenemos equipo como para intentar conseguirla, estamos muy ilusionados y con ganas, pero hay que ir con tranquilidad, es difícil, no siempre gana el mejor y hay que estar pendientes de todos los detalles y hacer un gran equipo, los equipos fuertes son los que consiguen el objetivo y estamos por el camino", comentó el exjugador del FC Barcelona.

Messi también habló de sus compañeros y admitió que "a Di María y a Ney ya les conozco, de la selección (en el caso del 'fideo') como del Barcelona (por el brasileño). A Kylian (Mbappé) no lo conocía ni dentro ni fuera del terreno de juego, poco a poco nos vamos conociendo más y sobre todo en el campo para intentar relacionarnos y ver cómo nos sentimos cómodos el uno con el otro. Es lindo estar con los mejores en la cancha, tuve la suerte de hacerlo muchos años en el Barça y hoy me toca aquí, estoy feliz y con ganas de seguirlo haciendo", añadió.

En su entrevista, también destacó el ambiente del Parque de los Príncipes: "Es un estadio especial por cómo lo vive la gente, están continuamente cantando y retumba todo".