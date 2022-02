Florentino Pérez está trabajando duro para preparar el próximo proyecto del Real Madrid. La temporada todavía no ha terminado, el gran objetivo ahora mismo es remontar en Champions ante el PSG para seguir vivos, pero ya se mira mucho hacia el próximo año. Y uno de los grandes objetivos es reforzar el lateral izquierdo. Para este puesto, uno de los nombres sobre la mesa es Sergio Reguilón.

Un jugador con ADN madridista, que se están planteando repescar del Tottenham de cara al próximo año si finalmente Mendy no continúa en el conjunto blanco. El Real Madrid no vería con malos ojos una salida del lateral izquierdo francés el próximo mercado de verano siempre que llegue una oferta importante. Hay que recordar que la entidad madridista pagó hace tres temporadas cerca de 50 millones de euros por el galo al Olympique de Lyon. En todo este tiempo ha sido un fijo en el costado zurdo tanto con Zidane como con Ancelotti, pero las exigencias económicas del defensa y su entorno, las lesiones musculares y sus lagunas técnicas hacen que la entidad del Santiago Bernabéu no vea mal una posible salida si llega una propuesta interesante.

Sergio Reguilón fichó hace dos temporadas por el Tottenham. La entidad madridista le vendió al club inglés por 30 millones de euros, pero en la operación se garantizó dos opciones para recuperarle. Si hubiesen querido fichar al defensa el pasado verano tendrían que haber pagado 35 millones, mientras que en el próximo mercado deberán abonar a los spurs 40 kilos. Una cantidad razonable por un futbolista de 25 años, que ha ganado experiencia en todos estos años y que llegaría al Bernabéu conociendo perfectamente la casa madridista.

Evolución muy positiva

Es un futbolista al que no han perdido de vista desde que se marchó ya tres temporada y creen que el madrileño puede tener sitio en la primera plantilla. Sólo Solari apostó ciegamente por un jugador que rindió a un gran nivel en el Bernabéu, pero el regreso de Zidane le cerró las puertas. Finalmente, el fichaje de Mendy le obligó a salir al Sevilla, donde fue campeón de la Europa League siendo una pieza clave y, después, puso rumbo al Tottenham para seguir creciendo en la Premier. Tanto Mourinho como Conte han contado con un futbolista que no cesa de madurar. En este tiempo también ha recibido la llamada de Luis Enrique para formar parte de la selección española.