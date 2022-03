Desde la llegada de Joan Laporta a la presidencia del Barcelona en marzo de 2021, la renovación del francés Ousmane Dembélé, cuyo contrato expira el próximo mes de junio, se ha convertido en un culebrón sin resolver con cambios de guion constantes. Estuvo en la rampa de salida en el mercado de fichajes de invierno pero finalmente se quedó en el Barça pero ¿qué va a pasar con el jugador?

Pese a que no es titular indiscutible, Dembélé acumula minutos durante el pasado mes de febrero y responde, por el momento, a las oportunidades de Xavi Herández con dos asistencias y un gol en los cerca de 25 minutos que juega en la victoria contra el Athletic Club (4-0). Los pitos del Camp Nou se convierten en una ovación. Tras el encuentro, Laporta no descarta la renovación del francés: "Nos gustaría que a final de temporada se lo repensara".

De momento, todo depende de que el agente del jugador rebaje sus pretensiones económicas. El 'caso' Dembélé sigue abierto y el culebrón de enero puede a los próximos meses antes de acabar la temporada y quedar libre el jugador.

Fechas clave

- 8 de noviembre de 2021

En el día de su presentación como técnico del Barça, Xavi Hernández considera "prioritaria" la renovación del internacional francés. A pesar de un rendimiento irregular marcado por las lesiones musculares, el técnico de Terrassa señala que "bien trabajado" Dembélé podría convertirse "en el mejor futbolista del mundo en su puesto".

- 3 de diciembre de 2021

El club, que lleva meses intentando ampliar a la baja su contrato, sigue enviando mensajes de afecto al delantero francés. Laporta insiste en que puede convertirse en un jugador de referencia e incluso lo compara con el jugador del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. "Soy un entusiasmado de Dembélé, para mí es mejor que Mbappé y me gustaría mucho que se quedase", opina el presidente.

- 5 de enero de 2022

Pese a las informaciones que dan por hecho el acuerdo con el jugador, el Barça no consigue cerrar la renovación del delantero antes de que finalice el año. Así, Dembélé ya es libre para firmar por otro equipo, pero Xavi le convoca para jugar los dieciseisavos de final contra el Linares. El jugador galo marca el primero de los dos goles de su equipo, que pasa a la siguiente eliminatoria con una ajustada victoria (1-2).

- 20 de enero de 2022

Sin la renovación cerrada a diez días para que finalice el mercado de invierno, el Barcelona inicia un pulso con el jugador francés. Xavi no le convoca para jugar los octavos de final de la Copa del Rey contra el Athletic Club. El director de fútbol Mateu Alemany defiende la decisión del técnico, dice que el francés "ha decidido no continuar" en el club y, por ello, le insta a "salir lo antes posible". Dembélé, que responde con un mensaje en sus redes sociales diciendo que no cederá a "chantajes", tampoco entra en la lista para jugar el partido liguero contra el Alavés.

- 31 de enero de 2022

El Barcelona apura el último día del mercado invernal buscando una salida a Dembélé. Laporta desvela que dos clubes se interesaron en el francés, que finalmente desestima las propuestas y decide seguir en el Barça. La entidad deja en manos de Xavi la decisión de convocar al jugador, que entra en la lista de convocados del partido contra el Atlético de Madrid (4-2). Dembélé se queda en el banquillo sin jugar, pero recibe los pitos del público del Camp Nou. "No nos podemos dar un tiro en el pie. Ousmane nos puede ayudar", defiende el técnico.