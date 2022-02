La renovación de Ousmane Dembelé se antoja realmente complicada. El club y el agente del jugador hace tiempo que rompieron relaciones. De hecho, el club trató de buscarle una salida al jugador el pasado mes de enero, pero Ousmane se negó a salir.

Feliz con Xavi

Según apunta el diario Sport, el jugador está muy agradecido a Xavi por la protección y el respaldo que le ha dado públicamente. Desde el mismo medio confirman que la prioridad del extremo francés sigue siendo renovar por el Barça. Dembélé aún no ha firmado con ningún equipo, pero su agente Moussa Sissoko sigue con una ‘subasta’ pública en la que los dirigentes culés no tienen intención de participar.

El club no le cree

Desde el club no se acaban de creer al futbolista y tienen motivos de sobra para hacerlo. No hay más que recordar como el jugador forzó al límite su salida del Borussia Dortmund rumbo al Camp Nou. El club catalán no cierra la puerta a retomar las conversaciones, pero tiene muy claro que no van a dar el primer paso. Eso le corresponde al francés, que en los despachos no ha dejado nada clara, más bien al contrario, su teórica voluntad de seguir. Además, Joan Laporta y la gente de su confianza no están dispuestos a igualar la propuesta económica que le hicieron en la ventana invernal y que ya no está encima de la mesa.