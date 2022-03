El fichaje de Sergio Ramos fue uno de los más celebrados por la afición del PSG. Llegó lesionado y no ha podido disfrutar de continuidad. Al jugador le han llegado duras críticas desde el entorno del club parisino.

Su fichaje está siendo un desastre para el PSG. Hasta ahora Leonardo siempre acusó a la presan francesa de seguir el juego a la prensa española sobre el asunto. Esta vez cambió su discurso y no fue tan tajante como en otras ocasiones: "Lo fichamos, estaba bien físicamente. Hasta hoy ha jugado cinco partidos. Desgraciadamente, no ocurrió como pensábamos. Es difícil para él, para todos. Pero nuestros informes son claros. El día que digamos que no puede jugar más, quedará claro para todos. No es el caso. Después, el hecho de no jugar le dificulta ser un líder. Esperaremos antes de sacar conclusiones, la temporada no ha terminado. Pero no tengo miedo de asumir los errores cuando los cometo", declaró en una entrevista para L'Equipe.

Estas palabras se pueden interpretar como una rectificación de las que pronunció hace meses respecto a Sergio Ramos. El jugador actualmente se encuentra recuperándose de una nueva lesión dentro de su calvario particular. No ha sido capaz de jugar en Champions todavía y todo parece indicar que no lo hará en el Bernabéu el próximo miércoles

Plantándose su futuro

Sergio Ramos sabe que no ha caído en gracia en París. El jugador ya se está planteando salir este verano y tiene ofertas interesantes sobre la mesa.