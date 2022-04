Javier Clemente siempre se ha caracterizado por hablar muy claro. El hasta hace poco seleccionador de Libia habló recientemente en Onda Vasca y no se cortó un pelo en lamentar la actual trayectoria del Athletic Club que dirige Marcelino García Toral.

Para el Rubio de Baracaldo, el club en el que se formó deportivamente ha perdido mucho peso deportivo en LaLiga. "Nuestro modelo está rindiendo por debajo de los jugadores que se utilizan. Aunque algunos se hayan marchado de Bilbao nos da para aspirar a mucho más, pero para conseguirlo hay que hacerlo desde el principio", aseguró el técnico vasco.

Pero Clemente fue mucho más concreto respecto al equipo de Marcelino en la actual temporada pues aunque para él “no sería un fracaso no ir a Europa porque la exigencia es muy diferente”, matizó que “la palabra fracaso es fea y creo que ese fracaso no se da porque lo intentan, pero es que no es suficiente con eso, hay que conseguirlo".

El último ‘palo’ de Clemente fue también para Lezama comparando el trabajo de cantera del Athletic Club con el de la Real Sociedad. “La diferencia está en que la Real hace un trabajo fundamental de cantera 100%. Y es más, sube más fácil a los jugadores al primer equipo que nosotros porque en ciertas cosas lo tiene más fácil", concluyó. Sin duda, Javier Clemente en estado puro.