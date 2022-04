Problemas en el Barça. La renovación de Pablo Martín Páez, Gavi, se está complicando. El jugador está recibiendo suculentas ofertas, sobre todo desde la Premier, que están tentando al futbolista y a su entorno, que de momento le han llevado a frenar la negociación con el FC Barcelona y tomarse un tiempo de reflexión para decidir qué quiere hacer con su futuro. El jugador quiere triunfar en el Barça, pero antes de tomar una decisión prefiere analizar la situación con frialdad, pues lo que está en juego es su futuro profesional.

El Barça le ofrece un contrato de 5 años y un considerable aumento de salario, aunque lo cierto es que las cifras ni se acercan a lo que le ha llegado a Gavi desde el Liverpool y el Manchester United. También lo ha tentado el Bayern de Múnich, aunque Gavi no quiere ir a la Bundesliga. Desde el conjunto blaugrana lo consideran un jugador especial, por lo que están teniendo paciencia, pero no quieren iniciar la próxima temporada con Gavi acabando contrato. Si quiere seguir, deberá tomar la decisión este verano, como muy tarde. De lo contrario, al Barça no le quedará más remedio que traspasarlo al club que ponga más dinero encima de la mesa.

En el Barcelona siguen tranquilos, pues entienden que a Gavi le ha venido todo de golpe, aunque ya le han trasladado al jugador que tiene hasta julio para decidir dónde quiere jugar la temporada que viene. El andaluz quiere triunfar en el Camp Nou, aunque teme verse en el banquillo, pues parece que Xavi apuesta siempre por Busquets, Pedri y De Jong, con Nico González como recambio.

Tomar decisiones

Más allá de decidir su futuro en cuanto a dónde quiere jugar, también debe decidir sobre su representante. De momento, su agente es Iván de la Peña, pero el entorno del andaluz ha recibido llamadas de Jorge Mendes y Josep Maria Orobitg, según informa Culemanía, que están interesados en llevarle los asuntos, con unas condiciones para el jugador mucho mejores que las que tiene ahora. Gavi está contento con De la Peña, pues hasta el momento lo ha hecho de maravilla, pero entiende que quizás con un representante como Jorge Mendes podría conseguir más cosas. El portugués ya se ha hecho con jugadores como Ansu Fati y Nico González, por lo que lograría hacerse con tres perlas del Barça si añade a la lista a Gavi.