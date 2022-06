Florentino Pérez fue el invitado de El Chiringuito en la madrugada de este jueves y, como no podía ser de otra manera, habló de Kylian Mbappé. El presidente del Real Madrid lamentó el cambio de rumbo y aseguró que el Mbappé actual no tiene cabida en el equipo porque nadie está por encima del colectivo en el fútbol.

"Veíamos que cambió", explicó el dirigente blanco. "No hay que darle más vueltas, es un dato importante cuando él no quiso hacer un acto de patrocinio con sus compañeros de selección, a mí ya me chocó. El fútbol es un deporte colectivo donde todos están en igualdad de condiciones, no hay nadie que pueda ser distinto", argumentó Florentino.

El presidente, además, analizó su futuro en el PSG: "Hay una serie de cosas relacionadas con que le han ofrecido ser el líder, no solo de un equipo sino también de la gestión del club". Esa versión del futbolista no le gusta: "Este no es el Mbappé que yo quería traer, este es otro Mbappé que fruto de la presión ha debido de cambiar de sueño".

Cambios fruto de la presión

Pese a la decepción con el delantero, Florentino Pérez comprendió que "es muy joven" y estaba en un escenario difícil: "La presión nos afecta a todos pero a los jóvenes les afecta más. Le llama el presidente de la república, claro que le afecta, ¿cómo no le va a afectar?".

Si el sueño del atacante ha cambiado, el del presidente madridista también: "Ahora no lo sueño, porque este Mbappé no es mi Mbappé. Yo a este Mbappé, que se niega a hacer un acto publicitario con su selección... no le quiero. Eso ha podido ser un lapsus pero yo creo que le han confundido". A pesar de todo, le deseó éxitos en París: "Él es muy joven y le deseo lo mejor posible, no tengo nada contra él, pero yo me creía el sueño y él también. Los sueños a veces no se pueden realizar por causas externas, pero su sueño era venir al Real Madrid desde pequeño sin ninguna duda".

Finalmente, explicó cómo fue el momento de conocer la decisión del galo: "Él me lo contó en un mensaje y le contesté y le deseé suerte". Sin embargo, antes de que renovase con el PSG había dejado de ser el objeto de deseo de Florentino: "En ese momento no me interesaba ya. Ningún jugador a lo largo de la historia del Real Madrid ha estado por encima de los demás. Puede ser mejor o peor pero esto es un juego colectivo y es todo para uno y uno para todos. No vamos a hacer ninguna excepción que ponga en riesgo la gestión del colectivo".