El FC Barcelona arrancó la gira norteamericana propinándole una paliza al Inter de Miami como aperitivo al partido que disputarán en dicho continente frente al Real Madrid. Los blancos arrancaron la pretemporada después, sin jugar ningún duelo hasta la fecha. Algo parecido ocurre con Ferran Torres, quien se incorporó junto a sus compañeros este jueves.

Xavi, quien ha contado con dificultades legales para poder viajar a EEUU, ha modificado los planes del equipo y, en particular, los que respecta a Ferran, según SPORT. El atacante internacional está respetando los plazos marcados, pero todo apunta a que no será de la partida para el 'Clásico'. La idea del técnico pasa porque juegue sus primeros minutos ante la Juventus en Dallas. No hay prisa en tener a tope a Ferran Torres y no se puede repetir el plan de exprimir al jugador tanto como la temporada pasada.